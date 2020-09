Quintero no tiene la cabeza en China: debe solucionar un tema personal

Juan Fernando Quintero no se está entrenando con River Plate, pues en Argentina dan como un hecho su fichaje al Shenzhen FC por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Sin embargo, la operación no ha podido cerrarse ni hacerse oficial, pues faltarían algunos detalles por definir, especialmente en la forma de pago.

Este lunes 31 de agosto, ‘Juanfer’ participó de un ‘live’ en Instagram, invitado por un médico para fomentar un proyecto de salud en el que busca concientizar a la gente para se entrene y que tenga buenos hábitos de alimentación.



Antes de terminar el ‘live’, Quintero quiso dar claridad sobre su situación, su posible partida de River Plate, dejando claro que en estos momentos está pendiente de otras cosas y no tiene su cabeza en la China.



“Yo estoy viviendo una situación personal que estoy solucionando. Me hacen muchas preguntas, pero no tengo cabeza y no es momento para contestar”, se excusó Quintero con sus seguidores.