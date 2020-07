Boca quiere sí o sí un defensor colombiano: estos son los candidatos

Boca Juniors ha tenido una confianza destacada en los futbolistas colombianos en los últimos 25 años. No es para menos, la influencia de Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna a comienzos de siglo, en la época más gloriosa del club, abrió las puertas para que los cafeteros desfilen por el club xeneize, que ahora fija sus ojos en varios candidatos para reforzar la zaga defensiva.



Al irse el paraguayo Junior Alonso, la presencia del ‘Patrón’ Bermúdez en el comité de fútbol del club, así como el conocimiento del técnico Miguel Russo del fútbol colombiano, son fundamentales para que en las próximas horas haya un fichaje cafetero y darle jerarquía a la zona de centrales.



El primero en sonar fue Jesús Murillo, zaguero del Deportivo Independiente Medellín, al que este año enfrentó Boca en la Copa Libertadores. En el club azul y oro ven con buenos ojos las características de Murillo: su altura (1.86 mts), su velocidad, y su potencia física, lo hacen un hombre con habilidades diferentes a las que tienen en los otros defensas centrales.



Además, el reciente convenio y la buena comunicación con el DIM, al que llegará el juvenil argentino Israel Escalante, hacen que las relaciones y la gestión de una posible operación sea fácil y amable.



Sin embargo, en Boca parecen necesitar un zaguero con experiencia internacional, presencia en selecciones, y más bagaje para liderar la zaga. Es por eso que han saltado dos nombres de mucha categoría y reconocimiento.



El primero es Cristian Zapata, de 33 años y quien está listo para terminar un largo periplo en Europa, destacándose en Udinese, Villarreal, Milan y actualmente en Genoa. Tiene experiencia de sobra: jugó dos Mundiales, dos Copas América, fue compañero de Mario Yepes y heredó ese liderazgo y categoría. Sin embargo, su sueldo sería el gran obstáculo para Boca, pues en Italia se gana más de 40 mil dólares semanales.



También suena Óscar Murillo, zaguero del Pachuca mexicano. Con experiencia en la Selección, es recordado por su paso en Atlético Nacional y es el único central zurdo entre los candidatos, un plus a la hora de tomar decisiones. Y negociar con los tuzos no será complicado, pues el equipo xeneize podría ofrecer jugadores para bajar la cifra de una posible negociación.



Y este sábado, el diario ‘Olé’ ha incluido entre los opcionados a Yerry Mina, algo que no parece real ni posible, pues el zaguero está en Everton inglés y lo podrían vender al Valencia, de España. A pesar de sus lesiones, el caucano no estaría dispuesto a volver al continente, pues sus sueños europeos no han terminado.