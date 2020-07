El día que Arley Dinas noqueó a Óscar Córdoba: así fue la historia

El fútbol siempre tiene historias y anécdotas desconocidas, que, luego del retiro, algunos revelan. Es el caso de Arley Dinas, exfutbolista que pasó por América de Cali, Boca Juniors y Selección Colombia, entre otros. Pero en esos tres equipos coincidió con el arquero Óscar Córdoba, de quien guarda gratos recuerdos.

Uno de los momentos especiales fue cuando Dinas comenzaba su carrera en el club escarlata. Allí se encontró de frente con Córdoba, que ya tenía experiencia y había sido mundialista. El cruce que hubo entre ellos dos fue tan duro, que el volante, o defensor central, terminó noqueando al portero.



“Cuando jugábamos los casados contra los solteros. Apostábamos unos ‘cholados’ (helado con fruta). En una jugada, un balón dividido con Óscar Córdoba, le tiré una plancha. Así que se paró enojado y me dijo: ‘¿Me vas a matar? ¿Vas a acabar con el futuro de mis hijos?’. Y se me enfrenta y yo de una lo aseguré (risas). Le pegué en la cara. Luego me dio pena, porque él tenía recorrido y yo estaba empezando”, le dijo Dinas a ‘De Grueso Calibre’.



La cosa no paró ahí. “Al otro día nos concentraron y me tocó con Óscar. Cuando escuché un grito y se cayó el ventilador. Era él, que no podía dormir porque pensaba que lo iba a rematar. Al otro día, Óscar le contaba a todos y se reían”.