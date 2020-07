Pura franqueza: 'Soy viejo, pero no estoy aquí para hacer de mascota'

Zlatan Ibrahimovic no se va por las ramas, mucho menos después de una remontada como la del Milan ante Juventus (4-2), que comenzó con un tanto de penalti suyo.

El sueco, en entrevista con DAZN Italia, fue al punto: “soy viejo, no es un secreto, pero es sólo un número. Estoy haciendo buenos entrenamientos, tengo un buen equilibrio. Me estoy divirtiendo, tengo 38 años, no tengo el físico de antes, hago lo que puedo hacer, no puedo hacer eso que solía hacer a los 20, pero con inteligencia llego allí. Estoy aquí para marcar diferencias, no para hacer de mascota”.



De vuelta su papel de Zlatan, el rey de la autoconfianza, indicó: “soy presidente, entrenador y jugador pero me pagan solo como jugador”. Claro, es un día para no recibir un regaño directivo, después de semejante exhibición...



Finalmente, el atacante explicó que es extraño jugar sin público, pero es lo que hay: "Hacemos nuestro trabajo, somos profesionales. Lo siento por los tifosi. Podría haber sido la última vez que me vieron en vivo en San Siro”.