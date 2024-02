Siguen los ofrecimientos: otro equipo de la B va por Teófilo Gutiérrez

Tras su salida en diciembre del año pasado de Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez sigue como uno de los agentes libres más importantes del mercado. El colombiano anunció que este será el último año de su carrera, pero por el momento no ha encontrado un equipo para su ‘último baile’.



Si bien fue vinculado con clubes del exterior y de primera división del FPC, desde la segunda división han llamado a la puerta del delantero atlanticense.



Primero fue Llaneros que estuvo cerca de ficharlo en los últimos días, pero que por temas económicos no pudo llevar a cabo la operación, pese a que había voluntad de ambas partes de concretar la negociación.

Ahora, tras esta negativa, Teo interesa en un equipo que se ha reforzado de gran manera buscando el ascenso como lo es el Real Cartagena.



De acuerdo con la información del periodista Rafa Guerra, hay posibilidades de que el cuadro de la ciudad heroica se quede con el experimentado delantero.



Inicialmente, el comunicador cuenta que la llegada de Teo será un esfuerzo económico importante, pero que la cifra que pide al atacante es una manejable para el club.



“Conocí la suma que inicialmente cobró Teo para venir al Real Cartagena y la que ahora está cobrando que es mucho menos. Pensé que era una cifra más escandalosa, pero si eso que me dijeron es realmente lo que pide, lo veo muy viable para llegar al equipo Esperemos”, mencionó.



Luego, precisó que, de solucionarse un tema, que no tiene nada ver con lo económico, se podría dar la llegada del futbolista.



“Hay una situación que conocí y no estoy autorizado para decirlo, pero de poderse solucionar, creo que Teo llegaría a Real Cartagena en menos de nada, repito la intención de todos en traerlo está, pero hay un tema, que de darle manejo, lo más seguro es que llegue al equipo”, concluyó.