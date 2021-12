La grave denuncia de Carlos Barato, situación similar en el 2020

La polémica en el fútbol colombiano sigue encendida, tras lo ocurrido entre Unión Magdalena y Llaneros. Las investigaciones van corriendo, de acuerdo a los anuncios por parte de la Dimayor, por el momento, sin algún tipo de resolución provisional.

El presidente de Fortaleza, Carlos Barato, habló con ESPN, contando un hecho que ocurrió el año pasado, siendo similar al actual “Fue en el 2020, nuestro técnico era Pablo Garabello. Jugábamos cuadrangulares contra Llaneros en Techo, incluso, recuerdo que en esa ocasión, antes del sorteo, en conversaciones con el presidente de Llaneros, me mencionó que ojalá quedáramos en el mismo grupo poder acomodarnos. Yo le respondí que nosotros no hacíamos”.



Agregó sobre el asunto una llamada que recibió, dándole un tinte sospechoso “Cuando íbamos para el partido, de locales en el primer juego, iba en mi camioneta y recibí una llamada de un número desconocido. Un hombre me dijo que me felicitaba por el proyecto, que tienen hasta colegio, por la infraestructura. Le agradecí, yo le pregunté con quién hablo, dijo, no importa, solo entienda que el partido que van a enfrentar está amañado. Me dijo que hablábamos luego del compromiso”.



Comentó lo ocurrido en cancha “En cuanto llegué al estadio, llamé a Jesurún y a Fernando Jaramillo, recién llegado a Dimayor, les puse el aviso de la llamada. Me respondieron que ya iban a llamar a la comisión arbitral, para estar al tanto del compromiso. El partido empezó y al poco tiempo, pitaron un penalti inexistente. Finalmente perdimos 3 a 2, pese a hacer dos goles e intentar remontar”.



Concluyó con “Una vez finalizado el compromiso, me encontré con el presidente y vicepresidente de Llaneros y les dije que eso no fue normal, no quería pensar que metieron ‘mano negra’. Luego de decir eso, me responden: ‘Presidente, tranquilo, en Villavicencio le pongo la suplencia’”.