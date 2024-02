Increíble: gigante del FPC jugará a puerta cerrada por no tener baños

Una insólita situación está viviendo el Cúcuta Deportivo con su estadio el General Santander, pues el club tendrá que jugar a puerta cerrada por no contar con servicios de baños para el público.

A través de un comunicado, el ‘Motilón’, dio a conocer que para la fecha 2 del Torneo BetPlay contra Barranquilla, no podrán tener asistencia del público porque no están habilitados los baños, situación que ha dejado muchas críticas por parte de los aficionados.



“Informamos que el partido contra Barranquilla, para el viernes 9 de febrero a las 4:00 p.m. en el estadio General Santander se disputará a puerta cerrada, debido a que el escenario deportivo no tiene habilitados los baños para atender a sus asistentes”, dice el comunicado de Cúcuta.





Pese a las críticas que recibió Cúcuta, el equipo decidió premiar la fidelidad de sus aficionados y los que adquirieron boletas para este partido, podrán ingresar gratis a los partidos de local que restan para el ‘Motilón’.



Cúcuta irá por su segunda victoria en este Torneo BetPlay, luego de la victoria 1-0 en la primera jornada contra Atlético y para esta temporada el conjunto rojinegro está obligado a lograr el ascenso tras perder esa oportunidad en el 2023.