Fortaleza demandará ascenso de Unión: 'el país vio un amaño evidente'

Fortaleza no se quedó en el video del duelo Unión vs Llaneros y anunció, sin más demoras, una demanda ante la Comisión de Disciplina de la Dimayor, que podría llegar incluso a la FCF o hasta la propia FIFA de ser necesario, para saber qué pasó en el citado juego, que supuso el ascenso de los samarios a la Primera A.

Carlos Barato, presidente del club bogotano, le explicó a FUTBOLRED las razones de su inconformidad y, aunque reconoció que ellos mismos no hicieron su parte venciendo a Bogotá FC, consideró que las imágenes del duelo en Santa Marta ameritan una investigación formal que pruebe sus sospechas: que ese partido estaba arreglado para garantizar el ascenso a la primera división.



¿Qué vieron ustedes en el duelo Unión vs Llaneros?



Lo que vio todo el país, un amaño de un partido claro y evidente, en el minuto finalizando el juego, dándose el resultado que todos conocen. También intervinieron y esperamos que le cuenten al país que incentivaron al Bogotá lo, que no es ético. Se puede matizar con que lo incentivan para que gane pero no es ético, eso hay que investigarlo. Y al ver el resultado lo amañaron. Los jugadores de Llaneros se detienen de una manera vergonzosa, hasta humillante para el fútbol y para los que amamos este deporte y creíamos que había algo de pundonor deportivo.



¿Cómo se enteran ustedes de ese resultado y cómo reaccionan?



Estoy viendo el partido en el palco, no quería ver el otro juego por televisión por quería depender sino de nosotros mismos. Pero a nosotros no se nos dan las cosas y tan pronto termina el partido anuncian el gol de Unión al minuto 95 y yo decía, 'que no sea lo que estoy pensando'. Pero al minuto me dicen de otro gol y la verdad, me derrumbé. Pedí ver las imágenes y confieso que no pude evitar ponerme a llorar... No solo nos sentimos robados por no tener le ascenso sino por el fútbol colombiano, por la imagen para nuestros niños, los que profesamos que el deporte es una herramienta de transformación social.



¿Qué creen que va a pasar con su demanda?



Tenemos el temor de que esto quede en la impunidad total, como ha ocurrido en otras situaciones, eso no es un secreto para nadie. Tememos que intervengan a las comisiones, a los magistrados, porque la gente de Llaneros es amiga de magistrados, lo es el vicepresidente de ese club, comparten eventos juntos... Tememos que salgan con aguas tibias y tememos que esperen y que no citen a reuniones de comisión y se avalado el ascenso del Unión y que luego le echen la culpa los apostadores.



¿Es decir que no cree en la investigación que anunció Dimayor?



Respeto la institucionalidad, creo en Fernando Jaramillo y en la FCF, me da desconfianza es la Comisión de Disciplina aunque ni siquiera sé bien quiénes son. Pero los antecedentes me dan desconfianza, antes otras medidas drásticas no se dieron. Sí tengo la esperanza de que las pruebas tan contundentes, esas imágenes en las que se ve detenerse a 7 jugadores, es todo muy evidente. Tengo la ilusión que eso y la presión del país, el Ministerio de Deporte, el Alcalde de Villavicencio, hasta jugadores de Selección Colombia que se han manifestado, espero que ante ese reclamo de justicia suceda algo.



¿Cuál es el paso a seguir para Fortaleza?



Estamos con asesoría jurídica para entablar la demanda adjuntando todas las pruebas, denunciando el amaño del partido. Lo segundo, estamos con un comunicado a la opinión pública para transmitir formalmente lo que piensa hacer Fortaleza. El 70 por ciento de presidentes nos llamaron para solidarse, he recibido llamadas de ligas y clubes aficionados de Colombia. Me han propuesto hasta hacer un plantón en la FCF, es que hasta medios internacionales están registrando esto, que ha dejado muy mal parado al fútbol colombiano. Estamos en manos de los magistrados para salvar nuestro fútbol