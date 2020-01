Real Cartagena no deja de sorprender: se quedó sin entrenador

Real Cartagena no pasa por el mejor momento y sus preocupaciones parecen aumentar con el pasar de los días. A las pocas contrataciones y a algunos problemas administrativos, se suma la renuncia de su entrenador Milton García, quien dio un paso al costado a semanas de empezar la temporada.

Según lo anunció el propio director técnico, tomó está decisión ya que no contó con las garantías para trabajar de mabera adecuada. "Me voy de Real Cartagena porque veo un equipo muy liviano. Quería traer un par de jugadores con experiencia, pero no me lo permitieron. Es mi nombre el que está en juego, me dolió mucho tomar esta decisión", declaró García a los medios de comunicación cartageneros.

Un tema en el cual no llegaron a un acuerdo con la junta directiva del club 'heroico', quienes aceptaron que Real Cartagena no cuenta con la capacidad económica para reforzar de manera adecuada el plantel y tendrá una base de juveniles para afrontar la temporada de 2020, así mismo como lo anunció su vicepresidente un par de días atrás.



A Milton García, se sumó la sorpresiva salida de Richard Parra, quien había llegado al cargo de Director Deportivo en el pasado mes de diciembre. Difícil panorama para los auriverdes en este inicio de año y tan cerca del inicio del Torneo de ascenso, ahora tendrán que buscar buevo cuerpo técnico pars continuar su proceso de pretemporada.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED