Real Cartagena vuelve a entrenar en medio de un ambiente complicado

Tras las vacaciones de fin de año, el plantel profesional de Real Cartagena retoma actividades con el propósito de llegar de la mejor forma a lo que será su participación en el Torneo de la Primera B y la Copa Colombia de 2020. Un total de 32 jugadores se hicieron presente en la sede del club para los exámenes médicos y para las pruebas de acondicionamiento físico.

Pero son pocas las expectativas que ha logrado despertar esta versión de los ‘heroicos’, ya que son pocos los jugadores de experiencia que han contratado y ha visto salir hombres que fueron importantes en la temporada anterior. Conscientes de la complicada económica, las directivas del equipo cartagenero contarán con varios juveniles para afrontar los retos que se avecinan.



Ya son ocho los futbolistas que han anunciado su salida del club auriverde: Hárrison Otálvaro, José Nájera, Luis Sierra, Yorleys Mena, Jhonny Cano, Nelson Barahona y Carlos Moreno. Además, de la posible salida de Edwin Aguilar, quien ha despertado el interés de otros equipos de Colombia, Venezuela y Panamá.



Por su parte, la junta directiva ha logrado extender los contratos de los experimentados porteros Jhon Figueroa y Óscar Ramos, quienes hicieron buenas campañas con el conjunto ‘amurallado’. A ellos se suman los defensores Pablo Escobar y Hugo Daza, quienes no juegan desde el año 2018 y su llegada ha despertado el malestar de un gran sector de la hinchada por el bajo nivel competitivo que traen estos últimos refuerzos.



Y completan el listado de contrataciones una gran camada de juveniles provenientes del equipo sub – 20, ellos son: Jesús Espinoza, Jordanes Cásseres, Luis Fernando Velásquez, Deyvis Barrios, Wilson Tilve y Anthonys Medrano. Nombres que se han destacado en las categorías juveniles y que cuentan con la confianza del cuerpo técnico para hacer parte del plantel profesional.



Aún se espera la vinculación de un par de extranjeros, pero se desconocen posibles nombres y nacionalidad. Lo que sí parece asegurarse, es que este plantel no contará con tanta experiencia y su proyecto deportivo durante la presente temporada estará enfocada en una gran base de juveniles y en la posibilidad de contar con nuevas figuras que mejoren el futuro mercado de los ‘heroicos’.





Cesar Dussán

Para FUTBOLRED