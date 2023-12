Millonarios se quedaría con ganas de fichar a jugador: cerca de Junior

Millonarios fue uno de los grandes protagonistas en la pasada edición de Liga BetPlay y aunque peló todo, al final celebró la Liga de junio frente a Nacional. Ahora, buscando ser protagonista en Libertadores 2024, el equipo embajador sigue buscando refuerzos para mejorar la plantilla.

Pese a que no se han anunciado refuerzos, han salido a la luz pública nombres que están siendo considerados por las directivas y cuerpo técnico y uno de los jugadores que suena es Yerson Candelo.



El ex delantero de Atlético Nacional estaría con posibilidades de vestirse como jugador embajador, pero la oferta no habría convencido inicialmente y Junior apareció en el medio con una mejor propuesta.



La información fue dada por el periodista Julián Capera, quien aseguró que en el entorno del jugador están analizando esa posibilidad que salió de Junior.



🚨 Yerson Candelo: Millonarios presentó oferta en las últimas horas. Desde el entorno del jugador aseguraron tener una mejor propuesta de JUNIOR DE BARRANQUILLA. pic.twitter.com/wfRqmxldI3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 16, 2023



​Por ahora, habrá que esperar si Millonarios finalmente logra convencer a Candelo para vestirse de embajador para 2024, aunque todo dependerá de la decisión del jugador de ver cuál oferta le conviene.