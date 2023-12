Millonarios ya tendría lateral derecho: llegada marcaría otras salidas

Millonarios está de vacaciones pero en sus oficinas no paran los esfuerzos, pensando en el reto fundamental: conformar una plantilla a la altura de la Copa Libertadores 2024.

Sí, las competencias locales tienen siempre su peso, pero el éxito del proceso del técnico Alberto Gamero realmente tiene en el torneo internacional el reto más grande.

Así las cosas, resulta inaplazable el trabajo directivo para asegurar los refuerzos que evidentemente se necesitan y sobre los cuales se está trabajando intensamente.

Se sabe que se busca un delantero centro tras el retiro de Fernando Uribe e incluso Hugo Rodallega confirmó que hubo contactos con él aunque no llegaron a feliz término. Se analizan hojas de vida también para el lateral izquierdo.

Sin embargo, una posición pendiente ya estaría ocupada: la del lateral derecho. Según la periodista María Helena Chavarro, el elegido es un deseo del pasado del equipo que en el pasado mercado no pudo llegar pero que ahora ya estaría confirmado.

​Yerson Candelo, el ex Atlético Nacional, llegaría al azul en cuestión de días, pues según la fuente "al parecer ya lo firmaron".

Algunas de @MillosFCoficial :

- Al parecer ayer firmaron a Yerson Candelo …

December 10, 2023

Efectivamente el jugador vuelve de Ecuador, donde tuvo pocas opciones en el Aucas, y se dejaría seducir por el equipo que le ofrece Copa Libertadores y lucha por los títulos locales.

El afectado por esta decisión sería Elvis Perlaza, quien esperaba concretar su renovación pero ahora se vería forzado a contemplar otras alternativas.

Se esperan las confirmaciones oficiales en este y otros frentes abiertos del azul para la temporada 2024.