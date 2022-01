Yaser Asprilla se confiesa: sus sueños, su futuro y conocer a James

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Yaser Asprilla, desde que Envigado Fútbol Club confirmó su transferencia al Watford de Inglaterra. Al ser un jugador suramericano, Asprilla debe cumplir con unos puntos mínimos para jugar en la Premier League. Según el presidente de Envigado, Ramiro Ruiz, dichos requisitos los podría cumplir sin problemas jugando este semestre en el naranja y con las convocatorias a la Selección Colombia, tanto de mayores como la Sub-20.

“La negociación venía desde hace varios meses con el Watford, tenemos una gran relación con ellos y llegó a un feliz término en semanas anteriores con la solicitud del CTI por parte de ellos. Para cualquier equipo del país es un honor contar con Yaser, estamos esperando la decisión que tome Watford, queremos contar con él estos seis meses y la Selección Colombia es prioridad, con ello acá tendría la continuidad para poder llenar los requisitos para que pueda jugar en Inglaterra. Envigado es la mejor opción, pero estamos abiertos a lo que indique Watford”, señaló el dirigente del equipo antioqueño en rueda de prensa.



Además, “es una experiencia bonita contar con Yaser (Asprilla), llegó a los 11 años, nos cautivó su talento, su alegría, llegó de la escuela Envigado Palmira. No fue fácil que se desprendiera de su familia, iba a ser una tarea difícil, en su niñez tuvo algunos rasgos de indisciplina, pero con el tiempo, se acogió a las políticas institucionales y más allá de su talento, tiene grandes valores. Disfruta jugar el fútbol y es un ejemplo de ser un gran jugador y una gran persona”.



Yaser, quien también habló con los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, donde también estuvo presente FUTBOLRED manifestó su deseo y con la camiseta puesta de Envigado, seguir un semestre más con la ‘Cantera de héroes’. “A mí me gustaría jugar en Envigado, fue el club que me dio la primera oportunidad y por eso espero quedarme estos seis meses acá”.



En cuanto a esta nueva convocatoria, Asprilla comentó que “estoy muy contento por ser llamado a la Selección Colombia de mayores. No me imaginé que tan rápido se fuera a dar la oportunidad de volver a estar allá. Yo sigo trabajando con humildad y ojalá tenga la oportunidad de jugar”.



El jugador habló sobre cómo lo recibieron en el anterior llamado para el amistoso contra Honduras y lo que espera para esta citación en donde Colombia se juega la clasificación contra Perú y Argentina. “Desde el primer momento me acogieron, me dieron la oportunidad de jugar y pude demostrar mis condiciones y les gustó mi manera de jugar. Va a ser emocionante conocer figuras como James (Rodríguez) y Falcao (García), ojalá me puedan arropar y aprovechar sus consejos, son jugadores de mucha experiencia”.



Con los pies en la tierra, Yaser sabe que todavía no ha ganado nada en su carrera y que debe seguir trabajando para lograr un brillo más importante en el fútbol mundial. “Sigo con humildad, trabajando fuerte y esperando las oportunidades. Van a ser partidos muy importantes, debemos darla toda como siempre y aprovechar el momento si me dan la posibilidad de jugar, ojalá pueda marcar gol y poder figurar con mi talento”.



El ‘22’ de Envigado habló sobre cómo tomó su familia todo esto que le está pasando en su vida. El núcleo de los Asprilla lo compone su madre, su padre y siete hermanos, donde Yaser es el del medio. “Mi familia muy contenta, mi papá, mi mamá y mis hermanos me han apoyado siempre. Yo debo seguir trabajando con humildad”.



Finalmente, le preguntaron si él podría llegar más lejos que Faustino Asprilla y cómo se imagina marcando un gol con la Selección Colombia. Yaser no se achicó y hasta espera que ese grito pueda ser contra Argentina. “Si sigo así como voy, seguramente voy a ser mejor que él (Faustino Asprilla), creo en mis capacidades y en mi talento. Si puedo marcar un gol con la Selección, ojalá pueda celebrarlo con mucha alegría, me imagino eludiendo a algún defensa de Argentina como Otamendi (risas)”.



Yaser Asprilla viajará este sábado a Barranquilla para unirse con la Selección Colombia, el jugador es una de las novedades de Reinaldo Rueda para la doble fecha de Eliminatorias contra Perú y Argentina, confiando en poder aportar y seguir dando qué hablar con sus goles y regates, donde mejor sabe hablar, en el terreno de juego.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8