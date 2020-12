¿Se la pondría de nuevo? Morelo frente a posible propuesta embajadora

El atacante que actualmente juega para Colón de Argentina se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, luego que su nombre sonara para reforzar al Junior tras la partida de su goleador Miguel Ángel Borja. Él mismo reveló que fueron varios los equipos que quisieron traerlo de vuelta al FPC, ¿Millonarios habrá sido uno de ellos?...

Pues bien, en medio de una charla con El Vbar de Caracol Radio, Wilson Morelo contó que varios equipos en Colombia sí lo buscaron pero que al menos por ahora no será posible. Tiene un dos años más de contrato con Colón de Santa Fe, luego que el club le diera una propuesta de renovación la cual aceptó. En el equipo están felices con él y quiere continuar.



Frente a la posibilidad de regresar a Millonarios, equipo en el que estuvo en sus inicios, entre 2007 y 2008, Morelo fue contundente. “No jugaría en Millonarios por respeto a Santa Fe. Es la rivalidad más grande y no me la pondría. Yo estuve en Millonarios cuando tenía 19 años, y ya no volvería. Es bueno pasar por momentos difíciles. Más que jugar, entrené en Millonarios. Quién iba a pensar que más adelante jugué en Santa Fe y pude marcarle a los azules”.



El jugador monteriano no oculta su amor por el cuadro albirrojo con el que conquistó tres títulos, entre ellos la Copa Sudamericana. Por esta razón asegura que no ficharía con Millonarios. “Creo que hay muchos equipos a los que pudiera ir, pero sabiendo el respeto que tiene Millonarios como institución, es un club grande, con mucha historia, pero con todo el respeto no iría”.



El atacante de 33 años ha jugado en Colombia para siete clubes y a nivel internacional ha vestido las camisetas de Monterrey, Dorados de Sinaloa y Pachuca, en México, y Everton en Chile. En 2019 partió al fútbol argentino después de buenas campañas con Santa Fe, donde se convirtió en uno de los más queridos por la afición cardenal.