Amaral: Nacional y ‘un triunfo emocional y anímico’ sobre Bucaramanga

William Amaral y Atlético Nacional celebraron con moderación el triunfo 2-1 sobre Bucaramanga en partido de la fecha 5 de Liga II, que se disputó este domingo en el estadio Atanasio Girardot.



Y no es que no se haya valorado la victoria sobre el leopardo, sino que los jugadores y el cuerpo técnico jugaron con vergüenza deportiva por la eliminación reciente de Copa Libertadores, por eso querían, en cierto modo, lavar sus culpas y ofrecerle los tres puntos a la hinchada, que no los recibió de la mejor manera antes del juego.



“Desde el punto de vista emocional y anímico la victoria es fundamental porque el equipo viene de una eliminación en la Libertadores y una victoria nos da moral para el próximo partido de Copa (Colombia) que es importantísimo”, aseguró el técnico William Amaral.



El brasileño defendió a sus jóvenes jugadores dentro del proceso: “Este un equipo en formación, en construcción, tenemos a mucha gente joven, gente con talento y calidad, pero también con ansiedad y errores. Como había dicho anteriormente los errores son dolores de crecimiento y corregir y crecer ganando es fundamental en un club de esta dimensión”.



Y claro que en Nacional hay cosas por mejorar: “Le ganamos a un equipo muy bien trabajado. Hicimos cosas bien y otras no tan bien, seguiremos trabajando en esos aspectos a mejorar. El proceso de preparación de partido es muy importante, estamos trabajando para hacerlo de la mejor manera con todos los jugadores y saberlos utilizar a cada uno”.