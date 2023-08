Los grandes no despegan en Liga BetPlay ¿Cuál se quedará afuera?

La Liga BetPlay llegó a la quinta fecha, con el desarrollo de gran parte de la jornada, a falta de un duelo por disputarse. Los resultados en cierta manera han sorprendido, pues algunos equipos emergentes se han encargado de mostrar sus condiciones, marcando la pauta en esas primeras fechas del certamen.



Por otra parte, hay clubes tradicionales que no despiertan en Liga y siguen cediendo terreno, perdiendo puntos y partidos que pueden llegar a costarles en el desarrollo del resto del semestre, apuntándole al objetivo de clasificar a los cuadrangulares.



De los denominados grandes, históricos y tradicionales, solo Nacional y Medellín aparecen en los lugares de clasificación. Pese a esto, las dos escuadras tampoco han representado la regularidad en la cancha, mostrando ciertas falencias en el desarrollo de su idea.



Curiosamente, los otros seis clubes integrantes en el lote de los ocho son: Bucaramanga, Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Once Caldas y Equidad.



De media tabla para abajo, a sorpresa de varios, se encuentran Santa Fe, América, Millonarios, Cali y Junior. Algunos de estos siguen sumidos en profundas crisis, como el caso de los dos últimos mencionados, pues sus técnicos no encuentran la regularidad para lograr los resultados deseados.



Santa Fe y América continúan ajustando tuercas, pese a no lograr esa regularidad, hay cosas interesantes que, con el paso de los juegos, les beneficiará para conseguir los resultados. El caso de Millonarios es el que también llama la atención, pues el campeón de Liga y Copa no levanta, pese a que en los dos juegos más recientes había conseguido la victoria, contra Jaguares mostró falencias en definición.