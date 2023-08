Alberto Gamero busca mejorar en Liga: ‘Hoy no hay preocupación’

Millonarios sigue sin levantar el nivel en Liga, respecto a lo que se esperaba por la conquista del título del semestre pasado. Tras cinco fechas de la Liga BetPlay, los azules están lejos de los lugares de clasificación, mostrando una leve mejoría respecto a esas primeras jornadas.



Contra Jaguares las cosas en ataque no le salieron, perdiendo opciones y errando un penalti que pudo cambiar el rumbo del juego. Estas fueron las declaraciones de Alberto Gamero, tras la derrota en Jaraguay.



Cosas a destacar pese a la derrota: desde el primer tiempo lo teníamos controlado, sin posesión de balón vertical. Nos faltó jugar más vertical. En el segundo tiempo cambiamos los dos extremos lo teníamos en mente, que vienen jugando. La oportunidad de que jugara Ruiz y Asprilla salió por lesión. Tuvimos llegadas por momentos



Cuando decido jugar con dos delanteros, miré que ellos no tenían filtro por la mitad. Que uno acompañara a Cataño y ellos tuvieron chispazos por momentos. El equipo estaba llegando, luego del penalti no tuvimos más claridad.



Preocupación por los goles en contra de costado: no, solo son dos. Llevamos cinco partidos, es trabajo. Hoy fue un descuido de un jugador nuestro. El primer tiempo no veía superioridad. Es pensar en que no nos hagan goles de costado, menos de tiro de esquina.



Cansancio en el equipo: creo que hoy vi a un Millonarios atacando, nosotros jugamos casi en la mitad de la cancha. La pérdida no fue cansancio, nos descuidamos, erramos un penalti. Con eso pudimos darle vuelta, no hay cansancio. Es corregir los errores, veo este equipo dispuesto a clasificar nuevamente.