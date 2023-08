Millonarios no encuentra regularidad en Liga: derrota contra Jaguares

Millonarios no toma el rumbo en el segundo semestre. Derrota 2 a 0 contra Jaguares, pese a mejorar en el funcionamiento y corregir para el segundo tiempo los errores en salida. Los azules sumaron su segunda derrota en el semestre y por el momento, están lejos de los puestos de privilegio para la clasificación a cuadrangulares.

Millonarios presentó novedades en su nómina, con la inclusión nuevamente de Sander Navarro como lateral derecho y Samuel Asprilla por izquierda. Los embajadores le apostaron a la movilidad con la pelota, sin encontrar claridad en la zona de ataque, sin generar opciones claras de gol.



De a poco, Jaguares empezó a aprovechar las falencias de los laterales jóvenes de los azules, explotando estas zonas en el aspecto defensivo, conectando con los volantes para buscar el remate de media distancia, donde Montero apareció seguro, en acciones que no representaron mayor peligro.



En un tiro de esquina al minuto 36 y en segunda jugada, Jairo Molina cazó el rebote, para anotar el primer gol del partido para Jaguares. Para el segundo tiempo, Gamero hizo tres cambios, al no estar conforme con la labor de Asprilla, Castro y Paredes, enviando al campo a Murillo, Guerra y Ruiz, haciendo su debut en el segundo semestre.



Estos cambios le sirvieron a la visita, pues empezaron a crear chances de gol, con remates de Ruiz y Giraldo, donde Chaverra apareció y la puntería no estuvo del lado de Millonarios. Al minuto 63, sancionaron penalti para la visita, luego de un codazo de Mosquera sobre Castro, quien cobró y estrelló la pelota en el palo.



Al minuto 75, Daniel Padilla entró fuertemente sobre Edgar Guerra. Luego de la revisión del VAR, llamaron al central, quien decidió mostrarle la tarjeta roja. Sobre el minuto 86, Duván Rodríguez anotó el segundo tanto de Jaguares, en medio de la polémica por el golpe previo de Medrano sobre Navarro.



Millonarios no dejó de intentar y sobre el minuto 93 tuvo otra chance clara de gol, luego del pase de Ruiz a Castor, que atajó Chaverra ante la salida al mano a mano. Daniel Ruiz tuvo la última opción del juego, tras un pase de Cataño al centro del área, sin conectar bien la esférica.



Millonarios visitará el próximo jueves a Bucaramanga, en la vuelta de los octavos de final de Copa BetPlay y el lunes recibirá a Once Caldas. Por su parte, Jaguares visitará a Pereira.