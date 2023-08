González fue claro sobre la derrota contra DIM: ‘Son errores nuestros’

América de Cali no tuvo una buena tarde en el Pascual Guerrero, tras perder 1-3 contra Independiente Medellín. Las críticas no pararon, pues los resultados en Liga no son los mejores y las fechas siguen pasando, sin compenetrar la idea de juego.



Pese a una superioridad clara en datos estadísticos, las acciones para el Medellín llegaron de forma circunstancial, pues el mismo Lucas González lo reconoció, pocas acciones generó el rival y los goles llegaron en errores individuales de sus dirigidos.



Estas fueron las declaraciones del estratega, luego de la caída del América contra Medellín.

Explicación a los hinchas por los resultados y situación de los centrales: es normal que se sientan así cuando pierde. Me pone más triste a mi como entrenador y lógicamente a los jugadores. Corregiremos y nos toca evaluarlo. Nos rematan cinco veces y nos hacen tres goles, de esos remates, dos son penaltis y la contra que nos hacen al final. Tenemos que corregir.



Las características de hoy, nos dieron para que Edwin jugara. Es muy fuerte en los duelos sin balón, sabemos que Medellín se iba a meter atrás cuando empezaron a ganar, además lo hace bien en las contras.



Errores defensivos de Velasco y Andrade: tengo que verlos, no he visto bien los goles. Recuerdo la imagen de Edwin en el penalti, lo tiene controlado y tiene a Jorge de frente. Seguramente sin intención extiende el brazo para protegerse, pitan la falta. Tenemos que evaluar porqué pasa eso.



Cambio de Arrieta por Quintero: tuvimos la mala suerte de regalar los penaltis, el equipo contrario no hace mucho por esa situación. Con el partido 0-2 están contentos, ellos se ponen muy atrás e intentamos crear ocasiones. Luego sentimos que quedábamos expuestos a transiciones. Podíamos ir a tomar esos riesgos.



Buscamos subir a Portilla a la portería y que Arrieta hiciera ese rol de lateral, para aparecer por dentro y liberar a los interiores. Necesitábamos a Jader y Sarmiento para que se quedara en el uno contra uno.



Cómo trabajar la profundidad con la pelota y regreso de Jhon García: este fue el partido donde más posesión tuvimos, fue del 72%. 496 pases y 416 acertados contra solamente 124 del Medellín. No logramos que eso se traduzca en remates dentro del área, lo hicimos 14 veces contra cinco de ellos que fueron gol. Hay que entrenar eso, cómo poner un hombre que entre al área.



No podemos empezar los juegos perdiendo, mucho menos por errores evidentes, regalando penaltis.