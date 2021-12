'¿Si es central por qué le pega así?': el reclamo de Casale a Vargas

Millonarios pudo escribir este domingo en Ibagué una página de heroísmo puro, pero acabó resignándose a un empate que no despeja el camino en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El equipo de Alberto Gamero luchó desde los 29 minutos con 10 hombres, por la justa expulsión de Emerson Rodríguez, y aguantó, contra el líder del grupo B, un empate que pudo ser una victoria cercana a la hazaña cuando, sobre el final, le sancionaron un penalti, por una mano discutible en el área.



Lo cierto es que se sancionó y que Juan Pablo Vargas se paró frente a la pelota para el cobro, que quiso ubicar, más que nada, pero se le fue muy alto. La posibilidad de la victoria que hubiera equilibrado la tabla, que les hubiera dado visa, de paso, a América y Alianza, quedó en nada.



Ese instante de lo que pudo ser y no fue lo resumió el periodista Antonio Casale, una reacción que los propios hinchas azules han hecho viral: "¡No, no, no!", grita el analista. Si es central ¿por qué le pega así? ¡La tiene que reventar!", se lamenta. En medio de una charla con el artista Santiago Cruz, reconocido hincha del Tolima, dejó ver toda su molestia.

Debo confesar que en ese momento hice lo mismo que Santiago Cruz.



❤️ Si fuiste Santi Cruz

🔄 Si fuiste Antonio Casale. pic.twitter.com/7XqTzZOIkJ — ⭐McPapi⭐ (@ElPapaDeCuli) December 6, 2021

Así se quedó Casale en el momento clave de ese partido en Ibagué: