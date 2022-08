En un vibrante partido América derrotó 2-1 al Junior en el Pascual

América de Cali venció 2-1 al Junior de Barranquilla por la octava jornada del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. En un partido que tuvo momentos intensos por la disposición de los dos elencos, donde al final los escarlatas se quedaron con el resultado.

En los primeros minutos no hubo un equipo que controlara más el esférico que el otro, pero el visitante fue el primero en inquietar el arco defendido por Joel Graterol con un remate que pasó muy cerca de Carlos Esparragoza. El local por su lado intentaba mantener la disposición defensiva y buscando avanzar por el centro del campo.



Al minuto 10, los escarlatas tuvieron el primer disparo con Carlos Sierra tras robar el balón en mediocampo, pero sin mucha dirección sobre el pórtico de Sebastián Viera. Dos minutos después, Junior volvió a acercarse con una buena secuencia de pases entre Carlos Bacca y Luis ‘Cariaco’ González, donde al final el venezolano remató y pego en el vertical izquierdo de su compatriota Graterol.



Luego de la pausa de hidratación al minuto 24, por momentos el ritmo cayó con mucha más presencia en el mediocampo, aunque Adrián Ramos tuvo un remate cruzado que pegó en la red externa del arco de Viera. Los americanos fueron controlando mejor el partido, pero les faltaba ser más efectivos en el tema ofensivo.



Al minuto 38, los dirigidos por Alexandre Guimaraes recuperaron el balón en el medio, avanzaron rápido con Esneyder Mena y Ramos, pero no lograron concretarla en el borde del área, Carlos Sierra apareció con un gran remate y marcó un golazo para el 1-0 parcial. Tres minutos después, en Junior se juntaron los creativos con los delanteros y en una buena secuencia en ataque, le dejaron la pelota a ‘Cariaco’ González, que sacó un tiro con ubicación para el empate a un gol.



En la última jugada del primer tiempo al 45+1, Mena recibió el esférico en la mitad del campo, avanzó varios metros con rapidez, asistió a Gianfranco Peña que había



tenido poca participación hasta el momento y definió de buena forma para el 2-1 en el Pascual.



Para el segundo tiempo ambos conjuntos refrescaron sus nóminas. En América entró Juan David Pérez por Adrián Ramos y en Junior se retiraron Iván Rossi y Carlos Esparragoza e ingresaron Didier Moreno y Daniel Giraldo.



En esos primeros instantes el juego se animó y pero Junior, que era el de la necesidad, lo intentó un poco más, pero eran imprecisos en los metros finales. Los escarlatas por su lado intentaban mantener el orden y aprovechar la velocidad de sus extremos.



Luego volvieron a hacer cambios. En el local entró Daniel Quiñones por Eber Moreno y en la visita, ingresaron Fredy Hinestroza y Nelson Deossa por Gabriel Fuentes y Yesus Cabrera. Segundos después Juan David Pérez tuvo una opción muy clara tras un avance rápido y la asistencia de Deiner Quiñones, pero Viera lo detuvo con los pies el tiro.



En los minutos finales del partido, los barranquilleros fueron los que tuvieron el control de la pelota buscando el empate, pero a pesar de que los americanos retasaron las líneas, tenían un buen orden. Al minuto 79, Mena tuvo un arranque rápido por el costado derecho, llegó al área rival y no pudo definir bien en mano a mano contra Viera.



Al final a pesar de que los tiburones lo buscaron y tuvieron con que, no se hicieron más daño, siendo triunfo de los dirigidos por Alexandre Guimaraes 2 a 1 contra los de Juan Cruz Real. En la próxima fecha de la liga colombiana, América de Cali visitará al Once Caldas y Junior de Barranquilla recibirá al Deportes Tolima.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15