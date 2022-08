Andrés Llinás: ‘si hay cambios en cancha, el equipo no los siente’

El nivel de Andrés Llinás con Millonarios es de admirar, un jugador con cualidades defensivas, para cortar el juego rival, entradas limpias y poder salir jugando por el piso. El bogotano se ha hecho un lugar en el esquema de Gamero, conformando una dupla solida junto con Vargas.



El defensor habló de su papel en el duelo contra Jaguares, donde no solo se destacó por su rol defensivo, sino por una acción en ataque que falló, donde el mismo Gamero aprovechó la rueda de prensa, para bromear con él.



Variantes en cancha y entendimiento: lo importante es lo grupal, por encima de lo individual. No importa quien esté, el equipo practica lo mismo. Si hay cambios, se trabajan. Cuando hay variantes, es raro que se sienta, cambia poco cuando hay otros nombres. Eso es lo importante de Millonarios, se mantiene la idea.



Opciones para salir de Millonarios: no hay mucho que decir, estoy en Millonarios y mi cabeza está en Millonarios. Estoy feliz y daré mi 100%. Mientras uno sea feliz, lo daré todo y así va a ser mientras tenga la camiseta puesta. El hecho de que haya rumores, no cambia mi felicidad y mis ganas de estar acá, que es estar en Millonarios.



Opción de gol errada: Es un error claro mío, siento que el arquero estaba en el piso y por asegurar, me confié. Fue la no costumbre de estar en esa zona. Hay que mejorar la definición. El primer tiempo era para meter más goles. Tuve una mala entrega, donde estuvieron cerca del gol. Son errores puntuales donde no los podemos permitir.