Alberto Gamero: ‘me gusta la confianza del grupo al tocar la pelota’

Millonarios logró mantener su nivel y venció a Jaguares, en el duelo correspondiente a la fecha ocho de la Liga BetPlay. Pese a la gran cantidad de opciones generadas, los azules se quedaron cortos en definición. Sin embargo, Alberto Gamero destacó la labor de sus dirigidos, logrando controlar el partido, sosteniendo la pelota y evitar sorpresas.



En rueda de prensa, el entrenador destacó la labor del ataque, pero cuestionó la definición. Entre bromas, le recordó la acción fallada a Llinás, para anotar otro gol. Esto dijo el estratega, luego del partido que los mantiene como líderes de la Liga con 18 unidades.



Análisis del partido y confianza del equipo: a medida que pasan los partidos, la pelota quieta la elaboramos, entrenamos. A veces sale, otras no. Salió porque vimos que Soto salía por ella, le ocupamos la zona de la 5 con 50, es un arquero que sale bien. La jugada de Silva llegó ahí. Miramos que Jaguares por los costados no es fuerte, tapa muchos pasillos centrales. Alba, Ruiz y Gómez lograron entrar por ahí, fueron importantes las paredes.

Me gustó la confianza del grupo, a veces se ve medio sobrador, tocan y tocan. No lo veo así, queremos elaborar, a veces hacemos una demás. Cuando íbamos ganando, lo manejamos bastante bien.



Complicaciones en definición: el resultado es corto, por las equivocaciones al definir ¿cierto Llinás? Lo importante fue que llegamos, creamos. El equipo intentó. Hemos tenido partidos que ganamos, no llegamos tanto y defendimos. Me gustó que elaboramos, pero la botamos. Repito, intentar y llegar me gusta, en algún momento llegarán varias. Tenemos una buena diferencia de gol, lo importante es hacer y que no nos hagan. Tuvimos una defensa sólida, defendimos cuando tocaba hacerlo.



Nivel de Juan Carlos Pereira: hoy Pereira tuvo dos, no las concretó. Lo importante es que es de ida y vuelta, el acompañante de Silva. Le pedíamos el sacrificio cuando no se tenía la pelota, mantener el bloque cuando no se tiene la pelota. Lo está haciendo bien, con quien le toque jugar, con Larry, Dewar o Silva. Lo entiende más, está comprometido a la posición. NO es fácil tener la ida y vuelta. Con Larry, son los que más recorrido hacen en el partido.



Eso lo motiva, está en un buen nivel. Es una opción para un eventual llamado a la Selección.



Nivel de Daniel Ruiz: lo de Daniel me gusta, pero que lo haga en la zona donde debe hacerse. Hay una zona de seguridad, de creación, para elaborar, tocar. Les pido a ellos que, en un tercio de cancha, en zona de definición, hay que tener libertad para escoger la mejor jugada, decisión, que termine en gol o asistencia. No se lo quitaré, pero le diré dónde, cuándo y en qué momento debe hacerse.



Cuando interioriza y queda por detrás de los mediocentros, nos quitan la pelota. Es un momento bueno, alegre. Está entendiendo la posición de extremo, más cuando interioriza. Cuando vaya a un equipo, podrá jugar de 10 o interior, caso Modric o Kroos. Entiende todo y cómo se hacen las cosas. Es el futuro no solo para Millonarios, sino para el fútbol colombiano.