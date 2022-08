¿Millos quedó corto? Tremenda bienvenida de Fortaleza a Jero Freixas

Después de disfrutar el sábado de la victoria de Millonarios frente a Jaguares en el estadio El Campín, el influencer argentino Jero Freixas, reconocido en redes por su contenido relacionado con fútbol, aceptó la invitación de Fortaleza, hecha a través de twitter.



El actor argentino que se hizo viral recientemente por hablar de los futbolistas colombianos, aceptó la invitación para visitar el Metropolitano de Techo. Este domingo llegó al partido frente al Atlético FC y vaya sorpresa se llevó. El palco estaba decorado con los colores del equipo de sus amores, Independiente de Avellaneda.

Además de las camisetas que recibió por parte de Once Caldas y Millonarios, en los últimos días, Jero también salió de Techo con varios recuerdos de Fortaleza. Sin embargo, la sorpresa que se llevó en el palco donde decoraron con bombas y los colores representativos del club de sus amores, eso de seguro no lo veía venir.



"Es poquito, pero es con mucho cariño", escribió el equipo bogotano a través de sus redes sociales, donde compartió dos imágenes de 'expectativa vs realidad', recordando la invitación hecha a su nuevo "amix" unos días atrás.