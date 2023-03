Suplencia de Medellín no rindió y Chicó aprovechó para volver a ganar

Boyacá Chicó e Independiente Medellín se enfrentaron por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2023-I en Tunja, donde ambos iban por una victoria, pero la necesidad era para el poderoso, quien aún no termina de engranar su estilo de juego. Al final, la suplencia del poderoso no tuvo su mejor rendimiento y el partido terminó 2-0 para los ajedrezados.





El partido comenzó con la posesión a favor del Boyacá Chicó y el equipo ajedrezado, de buena temporada en la Liga, empezó a dar sorpresas desde los primeros minutos y le puso trabajo fuerte a los dirigidos de David González.



Sobre el minuto 14, Boyacá Chicó logró dar el primer golpe de la noche y por intermedio de Michael Gómez, el ajedrezado pudo irse arriba en el marcador en el estadio La Independencia de Tunja.



Después de ese gol, el Chicó mantuvo su mínima ventaja e incluso terminó un poco mejor que el poderoso, quienes no encontraron sus mejores opciones para empatar el partido antes del descanso.



Para el segundo tiempo Boyacá Chicó continuó con su juego ofensivo y en los primeros minutos del complemento logró imponerse por segunda ocasión gracias a Romir Balanta, quien logró irse en velocidad y tras un buen regate, el diez ajedrezado remató frente al portero Luis Erney Vásquez, quien dejó pasar el balón por su lado izquierdo.



Con el pasar de los minutos el DIM no pudo llegar con claridad y sus jugadores no rindieron de la mejor manera para por lo menos llegar al descuento en Tunja y poder apretar por un empate.



Al final, la suplencia que puso David González no dio sus frutos y salió perdedor en la Liga BetPlay 2-0 y ahora se concentrará en el desafío de Copa Libertadores para acceder a fase de grupos.



Por otro lado, Boyacá Chicó sigue de buen presente y ya es segundo del campeonato con 13 puntos, igualando al líder América de Cali.