Se vino la noche para el Cali: Aldair Gutiérrez fue expulsado

El partido del Cali no pudo terminar peor. El clásico añejo en Palmira tomó un tinte azul. Los dos goles fueron lapidarios, ante la tímida reacción de los de Dudamel.



No pudo ser peor, Aldair Gutiérrez fue expulsado, luego de una fuerte patada sobre Daniel Ruiz. El central Ospina no dudó en mostrar la roja directa, sin necesidad de ir a revisar el VAR.



➕ ¡Tarjeta roja para Aldair Gutiérrez y el Cali se queda con 10 ante Millonarios! 🟥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/qpezKekWxS — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 14, 2022