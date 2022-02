Martín Cardetti sufre por su Santa Fe: tiene medio equipo lesionado

Hay preocupación en Independiente Santa Fe, y no por la derrota 1-2 contra Pereira en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2022. El cardenal sufre por una cantidad de lesiones que tienen a Martín Cardetti haciendo maromas para poder armar su equipo para el próximo partido.



Medio equipo está entre algodones y solo el departamento médico podrá hacer que Cardetti disponga de algunos jugadores para el juego del próximo miércoles 16 de febrero a las 4:05 p.m., cuando el expreso bogotano visite a Deportes Tolima por la 7ª jornada de la liga colombiana.



Este domingo en El Campín, Santa Fe sufrió las bajas de Wilson Morelo, su delantero estrella, y el arquero Leandro Castellanos, capitán del equipo albirrojo.



“Wilson tuvo una contractura en el aductor, así que salió por precaución para que no sea más grave. Y Leandro salió por una lesión luego de una patada del rival, que no sé por qué no fue expulsión porque fue muy dura. Tiene un golpe muy fuerte, tiene dos hematomas y no podía ni pisar”, dijo el técnico Martín Cardetti.

➕¡Se fue solo contra el mundo Brayan León y GANÓ, de no ser por Castellanos, estaría cantando el primero el 'Relatore'!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/5iOT2AhrZF — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 13, 2022

Al problema de las dos lesiones este domingo en Bogotá, se suman las cuatro bajas que tuvo el equipo para enfrentar a Pereira y que todavía es duda su regreso para enfrentar al Tolima.



En defensa hay dos hombres entre algodones: el zaguero José Ortiz sufre una tendinopatía en la rodilla derecha; mientras que el lateral izquierdo Dairon Mosquera presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.



Además, Carlos la ‘Roca’ Sánchez también tiene una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo. Y el atacante Wilfrido de la Rosa sufre de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, está inhabilitado y sigue en terapia.



¿Quiénes llegarán al partido del miércoles en Ibagué?