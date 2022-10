Nacional le pasó factura el clásico y no sumó contra Águilas: análisis

Atlético Nacional empató 1-1 frente a Águilas Doradas, por la fecha 16 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas generaron opciones, pero no supieron descifrar el juego de su rival. La intensidad que tuvo en el clásico contra Medellín no la pudo reflejar en este encuentro y apenas pudo sumar un punto. A continuación, cinco aspectos de este encuentro que dejó parcialmente a los dirigidos por Pedro Sarmiento como terceros en la tabla con 28 puntos.

Equipo reactivo: Nacional hasta que le marcaron el gol, fue un equipo pasivo, timorato, con dificultades para tener intensidad y dominio de la pelota y las acciones ofensivas. Le anotaron el gol y el equipo logró meterse en el encuentro. Era un factor común de la era Hernán Darío Herrera. Luego pudo montarse en el partido, empata en el marcador, pero le faltó contundencia.



Eficacia: Nacional generó a lo largo del partido 15 remates, de los cuales ocho fueron a puerta, dos fueron grandes chances de anotar, de las cuales solo una fue gol. En partidos tan cerrados como estos y los de instancias finales, los jugadores deben estar más finos a la hora de definir.



Kevin Mier figura: El arquero sigue mostrando condiciones en su puesto, es un jugador que juega siempre de 7 puntos para arriba. A pesar que le anotaron, logró cortar varias acciones ofensivas que tuvo Águilas a lo largo del partido.



Pelota quieta: Nacional tuvo nueve tiros de esquina y lo que en el clásico fue la llave para dos de los tres goles, esta vez no supieron aprovechar estas posibilidades. Su rival leyó el tema de los rebotes del partido anterior y no hubo cambio del repertorio. No pueden ser tan predecibles.



Afición: 26.006 espectadores asistieron al Atanasio en una tarde compleja pasada por lluvia, luego de haber ido al clásico. Ir al estadio es caro y con tantos partidos seguidos, que la hinchada de Nacional acompañe es de destacar. Otro punto a resaltar, la ovación a Orlando Berrío, quien volvió al Atanasio tras ese inolvidable 2016, la gente lo recuerda y lo quiere, el cariño es recíproco.



