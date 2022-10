Pedro Sarmiento: ‘hacemos cuentas y lo importante es seguir sumando’

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas y aunque suma en la tabla de posiciones, resigna puntos como local. Con tres partidos en el calendario, los dirigidos por Pedro Sarmiento necesitarán sumar en Manizales para recuperar lo perdido en el Atanasio. Al final del partido, el técnico interino del conjunto antioqueño analizó lo que dejaron las acciones del compromiso e hizo un balance de este ciclo de partidos al mando del conjunto antioqueño.

"La idea de Nacional era ir a buscar la victoria. Enfrentamos a un equipo muy cerrado que se fue fortaleciendo a medida que pasaban los minutos, quedábamos expuestos. Pero hay que darle méritos a Leonel. Llevamos seis partidos en 18 días y no era la reacción esperada. Reconocemos el rival, jugó muy bien. Destaco el esfuerzo de nuestros muchachos, hacemos cuentas y lo importante es seguir sumando. De los seis partidos al frente, en solo dos tuvimos que reaccionar. Hay que revisar cómo podemos mejorar. Cuando se remonta, el cansancio es extremo", precisó.



Además, "yo hablo con los hechos, al equipo lo entrego con su funcionamiento. No puedo decirle nada a un señor que viene de Brasil y contará con la sabiduría para sus ajustes, si me lo piden, yo le ayudaré. No he hablado con el profesor Autuori. Vamos a ver cómo regreso de Manizales. Esperamos entregar el equipo con 31 puntos. Le estamos apuntando a eso".



En lo personal, Sarmiento señaló que "en números llevo seis partidos, de 18 puntos, sacamos 15. Lo más importante es la respuesta de los jugadores, tienen actitud y me deja la tranquilidad de estar acá. Tuve la posibilidad de jugar en Nacional, estuve nueve años, cuando pude jugar lo di todo y como DT he cumplido. Todos los días le saco gusto, provecho, quedan cinco días y lo más importante es que el grupo se recupere de la mejor manera".



Finalmente, el técnico comentó que "cuando estaba Hernán Darío como técnico, estaba desde mi lugar como asistente. Esa estrella la consiguió muy bien, he sido respetuoso con él, opinaba y respetaba sus decisiones. Luego le di mi toque, el balance es positivo, vamos invictos y me satisface lo que hago".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8