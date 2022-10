Nacional padeció en el Atanasio y dividió puntos contra Águilas 

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas por la fecha 16 en la Liga BetPlay II-2022, ambos equipos intentaron, pero no pasaron de la igualdad en el marcador. Por la visita anotó Jhon Fredy Salazar, mientras que en los verdolagas anotó Jefferson Duque.



Ambos equipos salieron con muchas ganas de imponer su juego y marcar diferencia. Al minuto 3, un centro desde el costado izquierdo, le quedó a Yerson Candelo quien le pegó de primera y controló el arquero José Contreras. Al 7, Dorlan Pabón de media distancia por poco anotaba, el golero venezolano estuvo atento al remate.



Águilas reaccionó y al minuto 14, un remate de Jhon Fredy Salazar tras un desborde de Orlando Berrío, por poco terminaba en el gol de la visita.



Respondía Nacional al minuto 24 con un remate de Felipe Román, que nuevamente logró desviar el arquero Contreras. Cuatro minutos después, Berrío era el que exigía a Kevin Mier y tras un tiro de esquina, Berrío de cabeza venció a Mier, pero Sebastián Gómez desde la línea evitó el gol del equipo de Rionegro.



A minuto 35, Águilas Doradas abrió el marcador a través de Jhon Fredy Salazar, quien aprovechó un centro desde el sector derecho al segundo palo y con golpe de cabeza venció la resistencia de Kevin Mier.



El primer tiempo terminó con superioridad en la visita y desespero en el equipo local. En la etapa complementaria, en Nacional hicieron dos cambios, ingresaron Daniel Mantilla y Yeison Guzmán en lugar de Andrés Andrade y Nelson Palacio. En Águilas se mantuvo el mismo equipo.



El partido seguía de ida y vuelta, con Nacional generando peligro mediante juego en corto y Águilas con juego directo. Al minuto 12, Jefferson Duque empató el marcador, luego de una jugada colectiva y un pase de Danovis Banguero, el goleador estuvo ubicado en el corazón del área y con pierna derecha, anotó el décimo gol en su cuenta personal este semestre, el 104 en 238 partidos disputados con el conjunto verdolaga.



Nacional seguía atacando y un minuto después, Guzmán tuvo el segundo para el local. Pero su remate lo logró atajar el arquero Contreras. Tras el gol, Águilas hizo su primer cambio, ingresando Juan Díaz en lugar de Auli Oliveros.



Los locales no se conforman con el empate parcial y al minuto 21, Felipe Román desde el sector derecho, remató con pierna derecha que volvió a contener el arquero Contreras. Un minuto después, Águilas hizo el segundo cambio, se fue Marco Pérez e ingresó Robinsón Flores.



Nacional no bajaba la intensidad en el juego y generaba más llegadas ofensivas. Con más ganas que precisión. Al minuto 34, Águilas Doradas hizo dos cambios, ingresaron Antony Vásquez y Mateo Puerta por Orlando Berrío y Jhon Fredy Salazar. En Nacional hicieron dos variantes, ingresando Jaider Asprilla y Álvaro Angulo en lugar de Jefferson Duque y Yerson Candelo.



Al minuto 36, una jugada ofensiva de Atlético Nacional derivó en una aparente mano de Jean Pestaña. Sin embargo, el árbitro Nicolás Gallo no sancionó la falta y determinó que continuara el partido. Al minuto 43, ingresó en Nacional Jhon Solís en lugar de Dorlan Pabón.



Sobre el final del partido, tras un pase al vacío, Álvaro Angulo cayó mal y se lesionó, pero logró ingresar al campo de juego. Ambos equipos intentaron pero no pasaron del empate. Con este resultado, Nacional es tercero en la tabla con 28 puntos, mientras que Águilas quedó en el quinto lugar con 27.



En la próxima fecha, Atlético Nacional jugará contra Once Caldas en Manizales, mientras que Águilas Doradas recibe en Rionegro a Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8