¿Seguirán con la buena racha? Próximos rivales de Millonarios

Millonarios actualmente cuenta con un gran presente por Liga BetPlay. Ahora los dirigidos por Alberto Gamero cosecharon su segundo triunfo consecutivo, lo que les hace llegar de la mejor forma al gran debut en la Copa Libertadores donde se medirá con Flamengo, Bolívar, y Palestino en la fase de grupos.

No obstante, el conjunto de Alberto Gamero tiene un calendario complicado y también apretado, donde deberá utilizar sus mejores cartas para seguir sumando puntos en el Todos contra Todos, y también en la Copa Libertadores.

Tras el importante triunfo de Millonarios ante Fortaleza por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor, al equipo bogotano le quedan 4 compromisos que serán de carácter importante por Liga, y ahora tendrá 6 más por la Copa Libertadores.

Próximos rivales de Millonarios



Copa Libertadores - Fecha 1

Millonarios vs. Flamengo / martes 2 de abril - 5:00 p.m. (El Campín)



Copa Libertadores - Fecha 2

Bolívar vs. Millonarios / jueves 11 de abril - 5:00 p.m. (Hernando Siles)



Liga BetPlay Dimayor - Fecha 16

Deportivo Pasto vs. Millonarios / domingo 14 de abril - 6:20 p.m. (La Libertad)



Liga BetPlay Dimayor - Fecha 17

Millonarios vs. Junior / miércoles 17 de abril - 6:10 p.m. (El Campín)



Liga BetPlay Dimayor - Fecha 18

Deportivo Pereira vs. Millonarios / sábado 20 de abril - 4:00 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)



Copa Libertadores - Fecha 3

Palestino vs. Millonarios / jueves 25 de abril - 7:00 p.m. (Municipal de La Cisterna)



Liga BetPlay Dimayor - Fecha 19

Millonarios vs. Boyacá Chicó / Por confirmar



Copa Libertadores - Fecha 4

Millonarios vs. Bolívar / miércoles 8 de mayo - 9:00 p.m. (El Campín)



Copa Libertadores - Fecha 5

Millonarios vs. Palestino / martes 14 de mayo - 9:00 p.m. (El Campín)



Copa Libertadores - Fecha 6

Flamengo vs. Millonarios / martes 28 de mayo - 7:00 p.m. (Maracaná)