Ya van seis: razones de las salidas de técnicos de Liga I

No paran los despidos de entrenadores en la presente Liga Betplay. Ya van seis técnicos que se fueron de sus clubes en este torneo, de los cuales dos fueron despedidos en esta semana



El primer comunicado llegó durante la jornada del miércoles tras la derrota de Águilas Doradas ante Bucaramanga. Y es que el conjunto de Rionegro le dio salida a Hernán Darío Gómez.



Luego, durante el viernes en la noche, Alianza FC confirmó la salida de César Torres del club tras la caída con Deportes Tolima en condición de local y que deja al equipo sin entrenador en propiedad para el debut en Copa Sudamericana.

De igual manera, hubo cuatro casos anteriores de técnicos que salieron por malos resultados o por razones personales, estas derivadas de la presión de la hinchada o de la directiva.



Ante esto, repasamos los seis entrenadores que han dejado su cargo en la presente Liga:



Miguel Caneo: El entrenador solo duró dos meses en el club luego de su nombramiento el 20 de diciembre de 2023. Bajo el mando del técnico argentino, Chicó no ganó ningún encuentro y solo pudo empatar un solo encuentro en cinco fechas dejando el resto de los partidos en derrotas.



El 11 de febrero, el conjunto ajedrezado decidió rescindir al técnico luego de cinco fechas de iniciado el torneo.



Jersson González: El técnico de Pasto fue nombrado en noviembre de 2023 por parte del club volcánico y aunque se esperaba un buen rendimiento del equipo bajo su mando fue todo lo contrario. Los nariñenses en ocho encuentros vieron la derrota en seis y solo ganaron y empataron un juego.



Tras esto, el 25 de febrero, González fue rescindido del cargo pese a que una fecha atrás la directiva le había dado total respaldo.



Jhon Bodmer: El técnico bogotano fue nombrado el 9 de octubre de 2023 en Atlético Nacional y luego de ocho partidos dirigidos en Liga y Copa Libertadores en donde no convenció tuvo que dejar su cargo debido a las amenazas a su familia por parte de la hinchada verdolaga.



Bajo su mando, el equipo antioqueño no pudo clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores y logró dos victorias, dos empates y tres derrotas que pusieron al equipo en los últimos puestos de Liga por un buen rato.



Jaime de la Pava: Definitivamente una de las novelas en cuanto a despidos de entrenadores en esta Liga. El técnico asumió el 14 de julio del año pasado y nunca convenció a la directiva desde el inicio de su cargo. De hecho, una semana previa a su renuncia, en el cuadro azucarero se le ratificó, pese que un día antes se dio por hecha su salida.



De la Pava dirigió 40 encuentros hasta su renuncia el pasado 18 de marzo de 2024 donde dejó como saldo 12 victorias, 10 empates y 18 derrotas que ponen a Cali contra cuerdas en la tabla del descenso.



Hernán Darío Gómez: El técnico venía con grandes expectativas ya que tomaba a un equipo en buen nivel. No obstante, el ‘Bolillo’ no pudo sacar grandes resultados con el club dejando cuatro victorias, tres empates y seis derrotas en Liga y la eliminación en Copa Libertadores.



César Torres: El entrenador dirigió 39 encuentros donde sacó 13 victorias, ocho empates y 18 derrotas. Pese a que en 2023 tuvo una buena campaña y clasificó a Alianza a Copa Sudamericana, el presente año ha sido complicado para el ahora conjunto de Valledupar.



De hecho, en tres meses casi suma la misma cantidad de derrotas que tuvo Alianza en el segundo semestre del año dejando claro la mala campaña que ha tenido y que ha provocado su salida el 29 de marzo y justo antes del debut de Alianza en Sudamericana.