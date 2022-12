Habla el dueño del aviso: ¿llegará Hugo Rodallega al América de Cali?

Hugo Rodallega lo ha dicho con absoluta claridad: quiere regresar a América de Cali y a la Liga Betplay.

Y está dispuesto a todo: "No voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Eso la gente lo tiene claro. El tema acá no pasa por dinero. Si fuera por dinero, no volvería a Colombia y habría aceptado ofertas de Arabia u otro lugar. Lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo", dijo el delantero.



Pues bien, ahora es el momento de decidir si podrá cumplir o no lo que él llama su sueño de niño. ¿Qué tan factible será'? Quién mejor para responderle que Tulio Gómez, el máximo accionista del club escarlata.



"Desde el 2016 estamos detrás de él. El año pasado estaba listo para traerlo, pero el técnico no lo aprobó, vamos a ver que pasa. Tengo que conversar con el cuerpo técnico para ver si se ajusta a nuestra plantilla de hoy", dijo el directivo en Antena 2.

​Así que, según él, la decisión no está en sus manos. Y eso significa que la duda de Rodallega todavía no tiene respuesta. La pelota, al parecer, está en la cancha de Guimaraes.