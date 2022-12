¿Vuelve Rodallega al América o no? Revela lo que habló con Tulio Gómez

¿Vuelve o no? Es la pregunta que se hacen los hinchas del América de Cali y, por ahora, seguirá sin una respuesta concreta.

Lo que es un hecho es que a Hugo Rodallega no le falta intención, que se ha encargado de contactar directamente al dueño del club, Tulio Gómez, que lo único que falta, si fuera por él, es ponerse los cortos y empezar a entrenar cuanto antes.



De hecho ya en redes sociales circuló una versión de un posible acuerdo que él mismo aclaró: “La he visto… el hincha tiene la libertad de hacer lo que quiere. Las redes sociales están para eso y uno tiene que asimilar todo eso. Hace parte de la vida hoy en día”, dijo en charla con el periodista 'Petiso' Arango de Cali.



Todo se armó porque lo vieron en la sede de Cascajal, un asunto que fue más un malentendido: “Fue porque me invitó un personaje que conocemos todos en el Valle del Cauca (Polibamba). Él tiene un reto de tiros libres y yo, desde que estaba en Brasil, decía que lo realizaría cuando se diera la oportunidad. Y claro, ya estoy acá y cuadramos. El hizo todo para que fuera en otro lugar pero hubo inconvenientes y resultó ser que le prestaban la sede en Cascajal. Por eso se hizo ahí”, explicó.



Así, según él, han sido sus contactos para el regreso: “Siempre he sido sincero. Llevaba más o menos 15 días desde que le mandé el último mensaje a Tulio Gómez. Él tiene sus razones personales. Todos tenemos problemas y debemos afrontarlos. Él estaba ocupado, haciendo sus cosas y no me respondió. Hace 2 días me llamó. Estuvimos conversando. No hubo nada concreto. Simplemente charlamos y me dijo que no estaba en la ciudad. Cuando regrese se va a tomar un café conmigo y tocar el tema”.



Por las dudas, Rodallega es muy claro: "ya es hora. Si no quisiera que fuera ahora, no hablaría con él. Él sabe que yo quiero desde el año pasado y eso está más que claro. Estoy dispuesto para hablar con él y poder cumplir el sueño de niño y lo que todos ya sabemos”.



Pero es un futbolista costoso, con mucha experiencia pero difícil de costear y eso lo tiene claro él antes que todos: “Obviamente no voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Eso la gente lo tiene claro. El tema acá no pasa por dinero. Si fuera por dinero, no volvería a Colombia y habría aceptado ofertas de Arabia u otro lugar. Lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo, es normal. Yo me voy a rebajar el salario, pero obviamente tengo hijos y una familia grande. Debo seguir trabajando y seguir cobrando”, concluyó. Ahora la pelota está en cancha del América... y de Gómez.