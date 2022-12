¿Quién lo quiere? Hugo Rodallega libre y reveló las ofertas que tiene

Cada mercado de transferencias aparece el mismo rumor de siempre: la posibilidad de que llegue el momento para que veteranos colombianos regresen a su país. Adrián Ramos salió del balompié europeo para volver al América de Cali, Carlos Sánchez, primera ocasión que llegó al fútbol del país con Independiente Santa Fe, y ahora, Hugo Rodallega vuelve a sonar fuertemente para volver a Colombia.

Tras su paso por el fútbol turco, Hugo Rodallega salió del Denizlispor para recalar en el Bahía de Brasil. Sin embargo, tras confirmarse que no continuará en el club brasileño, tendrá la oportunidad de regresar a su país con serias ofertas de clubes, en especial de los equipos vallecaucanos como América de Cali y el Deportivo Cali.



Hugo Rodallega dialogó con Blu Radio y dio pistas sobre lo que puede ser su próximo destino tras quedar libre en el conjunto de Salvador de Bahía, Brasil. Con 37 años encima, le cerró las puertas a una posible salida del fútbol profesional y mencionó, “todavía hay unos cuantos goles por ahí, todavía. Por ahora, acabo de aterrizar hace unos días en Cali y el tema del video es porque se cierra un ciclo con el Bahía, fue una experiencia muy bonita, que la disfruté mucho y decidimos de parte y parte ‘separar cobijas’, como se dice”.



Posteriormente, se le preguntó por su futuro y mencionó que sí hay intereses de clubes colombianos, pero no se atrevió a decir cuáles. “Voy a pensar a ver cuál me conviene más. Sí me gustaría, es una de las prioridades, está más que definido, porque los años anteriores había sido complicado por temas laborales, todavía tenía un contrato vigente con los equipos sea en Europa o en Brasil, ahora prácticamente se está pensando muchísimo en la posibilidad de permanecer en el país y también he recibido algunas llamadas, como mi representante también ha recibido algunos contactos de personas aquí interesadas en el fútbol profesional colombiano”, aseveró Rodallega. Además, concluyó que son cuatro equipos que lo quieren, pero no quiso decir cuáles son.