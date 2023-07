Tulio Gómez acerca a Cardona al América: analizará la posibilidad

Edwin Cardona está cerca de dejar Racing de Argentina luego de no tener su mejor nivel deportivo y de la intensión de la dirigencia de salir de él y el fútbol colombiano le abriría las puertas para que vuelva a tener protagonismo.

Uno de los equipos que apareció como posibilidad de contratar al volante colombiano fue el América de Cali, equipo con el que ya habría contactos según el periodista argentino Mariano Olsen, sin embargo, aún no hay nada definido.



Tras ese rumor de la llegada de Edwin Cardona al América, el máximo accionista del club escarlata, Tulio Gómez, otorgó una entrevista al medio ‘América en la Red’ y aseguró que no hay nada seguro, pero sí habrá una conversación para ver las posibilidades reales de tenerlo como refuerzo.



“Es un jugador joven, tiene 30 años y está en buena edad. Hay que revisar su parte física, su comportamiento. Un jugador debe tener talento y disciplina, esto es muy importante. Lo vamos a analizar. Por ahora no hay nada, pero habrá conversaciones”, mencionó Tulio Gómez.



🎙️ “Edwin Cardona es un jugador joven y está en buena edad. Hay que revisar su parche físico y compartamiento. Lo vamos a analizar. Por ahora no hay nada pero habrá conversaciones mañana” dijo @tulioagomez en “Campanas Días” por 🎙️ @Americaenlared 💻📲👹 pic.twitter.com/UUsW5EG5Wn — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) July 10, 2023



De esta manera, habrá que esperar los próximos días para ver cuál es el verdadero interés y si las posibilidades económicas permiten que Cardona estén dentro del rango del club, debido a que su salario es alto para el fútbol colombiano.