Víctor Ibarbo encendió alarmas ¿en duda su continuidad en América?

Víctor Ibarbo llegó hace unos días a América de Cali y rápidamente ilusionó a los hinchas escarlatas. Sin embargo, su futuro en el equipo podría cambiar. El atacante sufrió una lesión en su rodilla en un entrenamiento y su continuidad dependerá de la evolución de la misma.



De hecho, en diálogo con Zona Libre de Humo, el futbolista de 33 años destacó que no cobrará su sueldo hasta recuperarse. Además, indicó no sentirse a gusto con la situación pues este problema físico lo margina.

“Es cierto lo que dije, si no juego no cobro y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club”, dijo en principio.



“Es triste de no poder jugar, porque llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club con América, yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación, no me aguanto eso”, añadió..



Trabajo en el América de Cali:



Víctor Ibarbo reveló su cercanía con Lucas González, con quién tuvo la oportunidad de trabajar mientras entrenaba en Águilas Doradas.



“Con Águilas entrené 6 meses, el profe es un entrenador que le da y le demuestra a sus jugadores que es lo que quiere, tiene una idea clara, acá en América he estado entrenando como extremo y falso 9″.