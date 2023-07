Tulio Gómez reveló cómo se dio fichaje de Víctor Ibarbo en América

Ser mundialista y campeón de Copa Libertadores no fueron razones suficientes para que América de Cali fichara a Víctor Ibarbo. Al menos así lo dejó ver el máximo accionista, Tulio Gómez, quien también se preocupó por su inactividad, teniendo en cuenta que el atacante salió de V-Varen Nagasaki de Japón y no jugaba desde enero.



El directivo contó que Carlos Tabáres, quien trabajó como preparador físico de Lucas González en Nacional, tuvo mucho que ver en la decisión. Según contó, él venía entrenando a Ibarbo en los últimos meses y dio el visto bueno sobre sus condiciones físicas. El atacante, de 33 años, regresó al FPC tras siete años.

"Que Ibarbo está muy viejo y hace rato que no juega", mencionó Tulio Gómez a El Vbar, de Caracol Radio, sobre las críticas que recibió por este fichaje y contó cómo se fraguó su llegada. "Me dicen que lleva cuatro meses entrenando con (Carlos) Tabáres, quien fue el preparador físico de Lucas en Nacional, y en mi concepto es de los mejores del país".



El directivo contó que "garantizaba que estaba físicamente bien y en condiciones, es un jugadorazo y no se le ha olvidado jugar. Me dicen mire... hay jugadores mucho más grandes que Ibarbo, como (Hugo) Rodallega, Dayro Moreno, Pepe Sand, y llevan años haciendo goles, son buenos", refiriéndose a que la edad no era impedimento para darle una oportunidad en su club.



"Ellos lo pusieron sobre la mesa... 'ese jugador nos da'. El cuerpo técnico considera que ese es y ellos tienen más conocimiento", agregó Tulio sobre la decisión de fichar a Ibarbo, jugador que disputó el Mundial de Brasil 2014 y que conquistó la Libertadores 2016 con Nacional. Al final, fue el equipo de trabajo de Lucas González el que dio el aval para contratarlo.



Ibarbo regresó al fútbol colombiano para jugar con su segundo equipo, después de haberlo hecho con Nacional en dos momentos de su carrera (2009-11 y 2016). Estuvo en el exterior jugando para Cagliari y Roma en Italia, además del Watford de Inglaterra. También lo hizo en clubes de Grecia y Japón.