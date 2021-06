Primer round en Ibagué: Tolima recibe a La Equidad en semifinales

En la segunda llave de semifinales, dos equipos golpeados por los torneos internacionales se miden cara a cara. En el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Deportes Tolima recibe a La Equidad en el duelo de ida.



El partido a disputarse este jueves 10 de junior empezará desde las 6:05 p.m.

A pesar de la inactividad en el torneo local, ambos equipos contaron con el rodaje en la Copa Sudamericana. Eso sí, los ibaguereños tienen la ventaja de haber jugado hace una semana el partido de vuelta de los cuartos de final. Los capitalinos, por su parte, jugaron por última vez el 27 de mayo.



En cuanto al dueño de casa, el entrenador Hernán Torres no podrá contar con su gran figura: Jaminton Campaz. El joven talento fue convocado a la Selección Colombia y desde la Federación no permitieron cederlo para este partido. Así mismo, el defensor Anderson Angulo fue expulsado contra el Cali, pero podría ocupar la plaza que justamente deja libre Campaz.



Respecto al rendimiento como local, Tolima está en deuda. Tan solo consiguió una victoria en las últimas cinco presentaciones en Ibagué, fue precisamente el 3-0 en la ida de los cuartos de final frente al conjunto azucarero.



En el otro lado de la vereda, Equidad no podrá contar con uno de sus grandes figuras del torneo: Larry Angulo. El mediocampista, que por sus buenas actuaciones fue llamado a microciclo de Selección, no continúa en el club para concretar su llegada al América. Walmer Pacheco y Daniel Mantilla se mantienen fijos, pero podrían concretar su partida una vez culmine la participación.



Oficiando como visitante, los de Alexis García ganaron uno de sus tres partidos en Copa Sudamericana y en el torneo local ganó tres y empató dos de sus últimos cinco. El más recordado, sin duda, el empate a dos con Nacional en Medellín.



Ibaguereños y bogotanos se vieron las caras en la tercera jornada de la Liga. Aquel duelo se llevó a cabo en el Murillo Toro y terminó en victoria para el local por 1-0, gol del paraguayo Gustavo Adrián Ramírez.



Vale la pena recordar que este partido no contará con asistencia de público.





Posibles alineaciones



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Jeison Angulo, Sergio Mosquera, John Narváez, Nilson Castrillón (Leider Riascos); Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Junior Hernández, Yohandry Orozco, Juan Pablo Nieto; Juan Fernando Caicedo.

Entrenador: Hernán Torres.



La Equidad: Cristian Bonilla; Amaury Torralvo, John Edison García, Jefferson Mena, Walmer Pacheco; Pablo Lima, Juan Mahecha, Juan Colina, Hansel Zapata, Daniel Mantilla; Diego Herazo.

Entrenador: Alexis García.



Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Hora: 6:05 p.m.

Fecha: 10 de junio.

Árbitro: Carlos Ortega.