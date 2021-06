¿Pueden jugar Borja con Junior y Campaz con Tolima en semifinales?

La Liga Betplay 2021-I regresa este jueves con los duelos de ida de las semifinales. Junior de Barranquilla recibirá a Millonarios en el Metropolitano, Deportes Tolima jugará en el Manuel Murillo Toro contra Equidad.



Ahora bien, hay un factor que genera gran preocupación en el conjunto tiburón y el pijao, el mismo problema que le mata la cabeza a los entrenadores.

Tanto Junior como Tolima tienen un futbolista en la Selección Colombia, situación por la cual no podrían contar con dicha pieza en sus respectivos duelos. Ausencias notables en instancias definitivas.



Miguel Ángel Borja y Jaminton Campaz fueron tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda para la doble jornada de Eliminatorias y ahora apuntan a lo mismo para la Copa América en Brasil. Vale la pena recordar que dicho certamen inicia el próximo domingo 13 de junio.



Pensando en que hay cuatro días entre el duelo que terminó en empate con Argentina (martes) hasta el primer partido de la Copa (domingo), los clubes del FPC pensaron en pedir prestadas a sus estrellas para el duelo del jueves y posterior a ello incorporarse de nuevo a la Selección.



El pedido se formalizó y la respuesta no tardó en llegar. Según el periodista Fabio Poveda, la Federación Colombiana de Fútbol le dijo no a los dos semifinalistas por el riesgo que hay de un posible contagio y romperse así la burbuja del cuadro cafetero. Recordemos que el viaje a territorio brasileño está proyectado para el viernes.



“La FCF no prestará a Miguel Borja a Junior para que juegue ante Millos. Si presta a Borja también tiene que prestar a Campaz al Tolima que tendría que viajar a Ibagué y volver en vuelos comerciales. Es muy riesgoso sacarlos de la burbuja un día antes de viajar a la Copa America”, trinó en redes sociales.