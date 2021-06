¿No es para todos igual? Respuesta a Tolima sobre público en semifinal

El avance de la pandemia en Colombia, si bien en las últimas horas produjo algunas noticias alentadores, es crítico desde hace varias semanas. Eso ha hecho que el fútbol, una de las pocas actividades que ha podido desarrollarse con cierta normalidad aunque en medio de limitaciones, terminó afectado.

Lo bueno es que lo hizo para bien pues en el último partido de la Selección Colombia contra Argentina hubo acceso para 10.000 asistentes, que previamente habían comprado sus abonos.



Sin embargo, al parecer esos beneficios no son para todo el mundo, pues Deportes Tolima, al ver que era posible el aforo parcial, también quiso ese tratamiento preferencial y elevó una petición al Ministerio de Salud, apoyada por la Alcaldía de Ibagué.



La idea era paliar un poco la crisis económica en la pandemia con algún ingreso de taquilla en el encuentro contra La Equidad, por las semifinales de la Liga BetPlay, en el estadio Manuel Murillo Toro, este jueves. Lamentablemente la respuesta fue negativa.





📍Comunicado oficial | Desarrollo del partido sin público entre Deportes Tolima Vs. Equidad Seguros, por el juego de ida en la semifinal de Liga Betplay. pic.twitter.com/Qqn3A5UUQW — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) June 9, 2021

Alegan las autoridades la situación difícil del coronavirus covid-19 en la ciudad y en el departamento -la cual es común a la mayoría de ciudades principales del país- y la decisión es que ese encuentro se dispute sin público.



Así lo afirmó el propio Deportes Tolima en sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que no caigan en trampas de estafadores.



De esta manera, es claro que la normatividad no es idéntica para todos y que cada caso, a la luz de la pandemia, se examina en particular.