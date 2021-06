Sergio Mosquera: ‘Campaz se merecía hace rato estar en la selección’

Deportes Tolima ya está con la cabeza puesta en Equidad, siendo conscientes que están a un paso de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor. Su capitán, Sergio Mosquera, ha sido de los jugadores más regulares durante toda la campaña, siendo el referente en la zona de centrales, además, de aportar con goles, pues la pegada desde fuera del área y los penales son algunas de sus especialidades.



Mosquera habló en rueda de prensa, previo al encuentro contra Equidad.



Habló acerca del juego de este jueves contra los ‘aseguradores’ “Siempre salimos a hacer nuestro trabajo, conseguir el resultado. Lastimosamente no hemos podido obtener lo que queremos, pero no se deja de trabajar. Esperamos que en este partido no sea la excepción, son instancias finales y esperamos sacar esto adelante”.



Además, agregó sobre su rendimiento desde lo personal “Se vienen logrando cosas importantes en lo personal, espero seguir levantando ese nivel”.



El capitán ‘vinotinto’ se refirió a su compañero de equipo, que integra actualmente el plantel del Rueda “Campaz se merecía desde hace rato estar en la selección, venía haciendo méritos. Tenemos compañeros que pueden estar al nivel de él, no se sentirá tanto su ausencia. Todos queremos tener el objetivo, por lo que peleamos. Esperamos estar a la altura de obtenerlo”.



Concluyó con la importancia de lograr un buen resultado para rematar la serie en Bogotá “Las finales no se juegan, se ganan. Se puede ganar un partido desde el juego aéreo, una pelota quieta. Hay que estar atentos, sabemos cómo es Equidad cuando marcan, tenemos que estar claros en eso. Esperamos estar a la altura para ir a la casa de ellos con un amplio resultado, además de estar pendientes y contrarrestar al rival”.