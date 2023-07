Liga BetPlay II: todo lo que se juega de julio a diciembre en el FPC

Este viernes 14 de julio, con los partidos Envigado vs. Bucaramanga (4:00 p.m.) y Huila vs. Unión (7:40 p.m.), comenzará la Liga BetPlay Dimayor II-2023. El campeonato del segundo semestre tendrá a Millonarios como campeón defensor, y a un grupo de equipos que buscarán destronarlo; otros tendrán la misión de llegar a las finales y clasificarse a torneos continentales para 2024; y otros intentarán la permanencia y escapar del descenso.



Vea las fechas y horarios de los partidos de la fecha 1



Desde el 14 de julio, hasta el 10 de diciembre, los 20 equipos de la Primera División buscarán el título del torneo corto número 43 del fútbol colombiano.



¿Cómo se jugará la Liga II? Este es el formato de competencia



El sistema de juego es el mismo de la Liga I. La Dimayor dispondrá de 20 jornadas (14 de julio a 5 de noviembre) en las que se enfrentarán todos contra todos, y se incluye una jornada (fecha 10) para los clásicos regionales.



Los ocho mejores de la tabla de posiciones clasificarán a los cuadrangulares semifinales, que se juegan en dos cuadrangulares (6 fechas a partidos de ida y vuelta, del 8 de noviembre al 3 de diciembre), y el mejor de cada grupo disputará la final.



El título se disputará en juegos de ida y vuelta (6 y 10 de diciembre). El local en el partido de vuelta será el de mayor puntaje en la tabla de reclasificación del semestre. El campeón será el de mayor diferencia de goles en ambos partidos, y si hay empate se disputarán penaltis.



¿Qué más hay en juego además del título?



- El descenso. La tabla por la permanencia está muy pareja y tiene a varios equipos históricos comprometidos. Allí aparecen clubes como Atlético Huila, Unión Magdalena, Once Caldas, Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba y, un poco más lejano, Deportivo Cali.



- Cupos a torneos de Conmebol: Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para la Libertadores, solo los campeones clasificarán a fase de grupos, como Colombia 1 (Millonarios) y Colombia 2 (Campeón Liga II); El mejor de la reclasificación que no sea campeón será Colombia 3 y el campeón de la Copa BetPlay será Colombia 4.



* Si Millonarios sale de nuevo campeón, Colombia 2 será el mejor de la reclasificación que no sea campeón y Colombia 3 será el segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón.



Para la Copa Sudamericana, clasificarán los cuatro equipos que siguen en la tabla de reclasificación.