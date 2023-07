El descenso apura al Cali y O. Caldas: lucha por la permanencia

La Liga BetPlay Dimayor, en el segundo semestre, se reanudará este viernes con la búsqueda de 20 equipos para alcanzar la disputa de la estrella de diciembre, esa que todos anhelan para cerrar un año con el broche perfecto.



Sin embargo, esto solo lo alcanzará un equipo. Por otra parte, la lucha por la permanencia entrará en su etapa definitiva. Son 20 fechas que separan a dos clubes de permanecer en primera división o terminar en el descenso.



Son varios los clubes que necesitarán sumar de a tres, rápidamente, contando con la caída de algunos del fondo, para alejarse y no verse en líos para el final del certamen. Atlético Huila y Unión Magdalena arrancarán en la parte baja de esta tabla, necesitados de sumar de a tres.



Sin embargo, hay dos historias, dos clubes referentes del fútbol colombiano que, si no entran en sintonía con su juego, la B terminaría siendo su realidad para el 2024.



Once Caldas y Deportivo Cali se juegan mucho más que una aspiración para llegar a los cuadrangulares, pues una mala campaña en este semestre los puede enviar al descenso o dejarlos en una posición mucho peor para el 2024. Y es que lo ocurrido con los azucareros, en el tiempo reciente, muestra parte de la inestabilidad que hay, con la salida de Jorge Luis Pinto, quien llegó a inicios de año y tuvo encarrilado al equipo en el remate del campeonato.