¡Regresa la Liga BetPlay! Agéndese con la fecha 1 y varios partidazos

Hace poco más de dos semanas Millonarios se coronaba campeón del primer semestre en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional. Este viernes 14 de julio arranca el nuevo campeonato y los equipos reforzaron sus plantillas para todo lo que hay en juego: descenso y cupos a torneos internacionales.



Conozca cómo se desarrollará la primera jornada que arranca este viernes y se extenderá hasta el miércoles 19. Partidos interesantes como Junior-Águilas Doradas, Once Caldas-Nacional y Pasto-Millonarios, además del atractivo América-Tolima.

Así se jugará la fecha 1



Viernes 14 de julio

4.00 pm | Envigado vs Bucaramanga

TV: Win y Win +



7:40 pm | Atlético Huila vs Unión Magdalena

TV: Win y Win +



Sábado 15 de julio

4:00 pm | Ind. Medellín vs La Equidad

TV: Win y Win +



6:10 pm | Junior vs Águilas Doradas

TV: Win +



8:20 pm | Deportivo Pasto vs Millonarios

TV: Win +



Domingo 16 de julio

5:15 pm | América de Cali vs Deportes Tolima

TV: Win +



7:30 pm | Once Caldas vs Atlético Nacional

TV: Win +



Lunes 17 de julio

8:00 pm | Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

TV: Win +



Miercoles 19 de julio

8:00 pm | Santa Fe vs Jaguares

TV: Win +