Se agita mercado de fichajes: altas y bajas para Liga BetPlay II-2023

Se bajó el telón en la Liga 2023-I con el título de Millonarios y muy rápido tendremos el segundo torneo del año. Este viernes 14 de julio arranca la fecha 1. Los equipos aprovechan que el mercado sigue abierto y anuncian fichajes.



Conozca EN VIVO todas las novedades en salidas y llegadas de jugadores en los diferentes clubes de la liga colombiana. Siga con FUTBOLRED los movimientos en el mercado de fichajes para 2023-II. ¿Cuál de todos los equipos se está armando mejor?



América de Cali

Altas: Lucas González (DT), Jader Quiñones, Víctor Ibarbo, Jorge Soto, Edwin Cardona.

Bajas: Alexandre Guimaraes (DT), Brayan Córdoba.



Atlético Junior

Altas: Pablo Rojas, Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina, Steven 'Titi' Rodríguez, Yeferson Moreno, Diego Mendoza, Kevin Padilla y Brayan Ceballos.

Bajas: Luis 'Chino' Sandoval, Sebastián Viera, José Ortíz, César Haydar, Brayan León, Federico Andueza, Germán Gutiérrez, Juan Fernando Quintero, Enrique Serje.



Ind. Santa Fe

Altas: Hubert Bodhert (DT), Anthony Silva, Yilmar Velásquez, Mateo Garavito, Jhon Meléndez, Rubén Manjarrés, Éver Valencia, Enrique Serje, José Gabriel Ramírez, Kevin Londoño, Emerson Batalla.

Bajas: Neyder Moreno, Marlon Torres, Wilson Morelo, Wilfrido de la Rosa.



Ind. Medellín

Altas: Alfredo Arias (D), Brayan León, José Ortiz, Diego Moreno, Leyser Chaverra, Juan Manuel Cuesta, Ánderson Plata.

Bajas: Díber Cambindo, Jorge Cabezas, Jordy Monroy, Éver Valencia, Emerson Batalla.



Atlético Huila

Altas: Víctor Cabezas, Andrés Ariza, Bladimir Angulo, Jader Manyoma, William Ordónez, Brandon Caicedo, Juan Fernando Caicedo, Cristian Tobar, Germán Gutiérrez, Yuber Mosquera, Luis Caicedo, Carlos Robles, Carlos Lucumí, Wilfrido De La Rosa.

Bajas: Yosimarc Torres, Gustavo Britos, Dylan Lozano, Aldair Cantillo.



Jaguares

Altas: Pompilio Páez (DT), Geovanni Banguera, Féiver Mercado, Jairo Molina, Juan David Pérez, Elvis Mosquera, Édgar Medrano, Darwin Andrade, Arled Cadavid, Carlos Páez.

Bajas: Carlos Restrepo (DT), Pablo Rojas, Nelino Tapia, Breiner Paz, Armando Araque, John Pérez, Christian Montero, Jonathan Ávila y Jorge Soto.



Águilas Doradas

Altas: César Farías (DT), Guillermo Celis, Wilson Morelo, Dylan Lozano.

Bajas: Lucas González (DT), Yhormar Hurtado, Kevin Castaño, Jean Franco Fuentes.



Boyacá Chicó

Altas: No hay

Bajas: No hay



Alianza Petrolera

Altas: César Torres (DT), Carlos 'Junior' Mosquera

Bajas: Hubert Bodhert (DT), José Luis Chunga, Steven 'Tití' Rodríguez.



Atlético Bucaramanga

Altas: Carlos Mosquera, Emerson Córdoba, Santiago Jimenez, Juan David Rodríguez, Dairon Valencia, Misael Martínez, Santiago Jiménez, Jhon Pérez, Emanuel Zagert, Aldair Cantillo.

Bajas: Gonzalo Lencina, Cristian Subero, Teófilo Gutiérrez.



Once Caldas

Altas: Billy Arce, Juan David Cuesta, Johar Mejía, Yohan Cumaña.

Bajas:Juan David Rodríguez, Jhon Fredy Pajoy, Guillermo Celis, Leonardo Pico, Nahuel Gallardo y Alejandro Artunduaga.



Deportivo Cali

Altas: Luis 'Chino' Sandoval

Bajas: Jorge Luis Pinto (DT), Kevin Velasco, Daniel Mantilla, Kevin Dawson, Michell Ramos, Kevin Viveros.



La Equidad

Altas: Martín Payares, Felipe Acosta.

Bajas: Carlos Arboleda, Ederson Moreno.



Unión Magdalena

Altas: Harold Rivera (DT), Roberto Hinojosa, Ruyeri Blanco, Antony Bedoya.

Bajas: Claudio Rodríguez (DT), Yamil Romero, Brayan Palacios, Steven Palomeque, Jesús Cano y Brayan Carabalí.



Deportes Tolima

Altas: Yhormar Hurtado, Marlon Torres, César Haydar

Bajas: Juan Fernando Caicedo



Deportivo Pereira

Altas: Jimmy Congo, Emiro Garcés, Cristian Blanco, Lucas Serna, Jordy Monroy.

Bajas: Yilmar Velásquez, Jímer Fory, Kevin Aladesanmi.



Deportivo Pasto

Altas: Gustavo Britos, Ederson Cabezas, Óscar Vallecilla, Jhon Fredy Valencia, Yosimarc Torres, Duván Balceiro, Israel Alba, Jesús Quintero, Michell Ramos.

Bajas: Víctor Cabezas, Mateo Garavito, Billy Arce, Yeison Tolosa, Matheo Castaño, Joffre Escobar, Álvaro Montaño, Cristian Tovar, Felipe Ordoñez.



Envigado

Altas: William Parra, Juan Camilo Becerra, Félix Charrupí, Jhojan Valbuena, Éver Meza.

Bajas: Diego Moreno, Juan Manuel Zapata.



Atlético Nacional

Altas: Neyder Moreno, Jímer Fory.

Bajas: Paulo Autuori (DT), Nelson Palacio, Francisco da Costa, Brayan Córdoba, Cristian Blanco.



Millonarios

Altas: Diego Abadía.

Bajas: Israel Alba, Luis Carlos Ruiz, Óscar Cortés.