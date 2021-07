Detalles de la salida de 'Teo': fuerte cruce con dirigente de Junior

Poco a poco se conocen detalles de la sorpresiva salida de Teófilo Gutiérrez del Atlético Junior. De hecho, fue el propio Fuad Char, accionista del club, quien hace una semanas, en un diálogo con El Herlado, señaló que el delantero no estaba en forma para compartir y que estaba detrás de las protestas en la sede deportiva.

Ahora, cerca al regreso a competencia del conjunto rojiblanco en la Liga, el periodista Javier Hernández Bonnet, de Blu Radio, reveló la causa principal que fracturó la relación entre el ídolo del Junior y las directivas del club.



"Todo se remonta a un viaje para un partido internacional del Junior de Barranquilla, que los jugadores se negaron a viajar si no les pagaban un premio que les debían y el trato que le dieron a Antonio Char (presidente del club) fue desobligante. Teófilo lo ridiculizó delante del resto de jugadores", dijo.



Bonnet continuó y aseguró que Fuad Char intermedió para controlar la situación y de esta manera hacerle entender a los jugadores que la institución había tenido problemas económicos a causa de la pandemia.



"Don Fuad se devolvió después de dar el mensaje, cuando sintió una sacudida. Me dice la fuente que eso hizo Teófilo Gutiérrez con Fuad y ahí sí la cosa se cerró. El gusto que no le dieron a Teófilo fue el de cancelarle el contrato, porque le tendrían que pagar la totalidad del contrato, pero tampoco jugó muchos partidos. Fue un irrespeto físico de Teófilo Gutiérrez a un señor, y no por la edad, porque Don Fuad tiene 80 o 82 años... No propiamente por la edad porque este es un señor vigoroso, sino por la jerarquía. Agarrar cuando el señor les dice 'esta es la propuesta' y se fue girando, lo jalonó de un brazo. Ahí se acabó absolutamente todo", concluyó.