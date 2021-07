Campuzano, Román y mucho más: Gamero y los refuerzos para Millonarios

Millonarios pasó la página del subcampeonato del primer semestre del año y se prepara para el inicio de la nueva liga en la que debutará este domingo, en el Estadio Departamental Libertad, frente a Deportivo Pasto.

Alberto Gamero, DT del equipo embajador, habló con el VBar de Caracol Radio y se refirió a los refuerzos para la nueva temporada. El estratega samario confirmó el acercamiento con Jorman Campuzano, se mostró alegre por el regreso de Andrés Felipe Román y habló del plantel que tiene para disputar el nuevo campeonato.

Román: Feliz por verlo otra vez, él está haciendo trabajos normales, si está bien va a estar de la partida (el domingo contra Pasto).



Jorman Campuzano: Una posibilidad, él está en un equipo grande y no está jugando, yo tuve un diálogo con él, pero no es fácil, es un jugador importante de un alto costo. Si está la posibilidad, sería muy bueno.



Refuerzos: Lo mejores refuerzos son la recuperación de muchos, la recuperación de Román es un refuerzo y yo estoy contento porque hoy tengo a todo el grupo a excepción de Kliver Moreno. Ese grupo me demostró que tiene madera para pelear el título. Nunca cerramos las puertas, si hay la posibilidad de traer una o dos posiciones, un medio centro y un central, bienvenido.



Millonarios: A veces se sufre de felicidad, el llanto de muchos hinchas y el mío fue de felicidad, el hecho de pelear el titulo es lo más complicado que hay, hay un solo campeón y fue Tolima, pero llegar a la final es lo más difícil, hicimos lo mas difícil. La campaña fue muy buena con el equipo que teníamos. No puede haber un hincha renegando la actuación del equipo.



Cantera: Es un proyecto que yo me fijé con Millonarios. Yo hablaba mucho con las directivas y sabíamos para dónde íbamos. Se va dar posibilidad a un proyecto, hay unos dos o tres jugadores que lo más seguro es que vayan a debutar con la institución. Tenemos una camada de jugadores que están trabajando para eso.