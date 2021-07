‘El sueño europeo no es como te lo pintan’: dura reflexión de Borré

Con la Copa América finalizada, Rafael Santos Borré puede centrarse en el siguiente gran paso de su carrera: el regreso al fútbol europeo de la mano del Eintracht Frankfurt alemán.



En diálogo con el programa ‘ESPN F90’, el delantero barranquillero habló sobre las dificultades que tuvo en el pasado tras su breve paso por España y dejó una reflexión respecto a la parte oscura del “sueño europeo”.



En primera medida, Borré manifestó que su salida del cuadro millonario fue una decisión complicada. “Costó mucho tomar la decisión, ver que no juego en River, que no voy a estar. Cuando vivís tantos momentos lindos en un club, adaptado a Argentina, a Buenos Aires, y cambiar así de repente, cuesta”, mencionó.



Así mismo recordó que “tuve la opción de salir en otros momentos”, pero no aceptó porque “sentía que todavía quería seguir compitiendo por cosas importantes”. Ahora bien, al conocerse la oferta del Frankfurt, tanto Marcelo Gallardo como los directivos fueron fundamentales.



“Marcelo no te retiene, ni te obliga, ni te convence para que te quedes. Su mayor virtud es la sinceridad con el jugador. Da su punto de vista como entrenador y persona, y deja que cada uno tome la decisión que quiera... Siempre deja que el jugador sea realmente el que toma la decisión”, aseguró.



En dicho sentido, explicó casos en los que jugadores reciben una oferta y por falta de minutos terminan aceptando, a pesar de no ser algo planeado previamente. En esos casos, explicó que Gallardo “te puede decir ‘si trabajas, si te esfuerzas, acá vas a tener más espacio, vas a seguir compitiendo, pero depende de ti’ y deja al jugador tomar la decisión”.



Justamente sobre las posibilidades de “un mejor futuro”, el atacante de 25 años manifestó que “el sueño europeo no es tan así como te lo pintan” y dejó una emotiva reflexión.



“Muchas veces uno va con el sueño de que uno va a Europa y allá todo es diferente, que uno va a triunfar, que las cosas van salir bien, que va a aprender mucho y uno va con esa ilusión. Pero muchas veces, en el fútbol mundial, pasa que te lleva un director deportivo, un presidente y muchas veces el entrenador no te pide. No es solo mi caso. Tú llegas a un lugar en donde vieron la oportunidad de hacer un negocio y se hizo, pero por ahí no era el interés del todo el club. A medida que se van jugando los partidos, te das cuenta que no eras tan necesario en el plantel y allí empieza cierto descontento que por ahí el jugador no tenía pensado. En cambio cuando encuentras un club, esto era lo que yo estaba buscando porque muchas veces no es el tema económico, en el que mostró interés el entrenador, mostró interés el presidente, te ofrecen un proyecto serio en el que creo puedo ser importante, ahí sí tomé la decisión de dar el paso”, expresó.



Recordemos que el ex Deportivo Cali fue fichado en agosto del 2015 por el Atlético del ‘Cholo’ Simeone, pero fue hasta 2016 cuando pudo jugar su primer partido (no oficial) con el equipo colchonero. Salió cedido al Villarreal y en 2017 terminó recalando en River Plate.