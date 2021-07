'Son errores garrafales': crítica de Alfredo Arias tras duelo vs DIM

Alfredo Arias estalló. La deplorable actuación del árbitro John Alexander Ospina en el juego que Deportivo Cali y Medellín empataron 0-0 este domingo en Palmaseca lo sacó de casillas y por primera vez exteriorizó lo que tenía guardado durante dos temporadas en el fútbol colombiano.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el timonel charrúa señaló sobre el VAR, de forma vehemente: “Me extiendo un poquito, pero no aguanto más, me dejaron afuera de las finales 3 partidos, el otro día contra Santa Fe me anularon un gol y hoy lo que pasó está fuera de toda lógica, es increíble y totalmente fuera de contexto, lo que es el fútbol y la realidad. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando más a Preciado y Colorado y a otros más en los córners y no se pita nada. Se supone es que el VAR es para ayudar al árbitro, alguien tiene que hablar de esto, son errores garrafales, no se pone la lupa sobre ellos.



Arias agregó que “yo era uno de los que decía hace algunos años, viendo otros deportes, el árbitro necesita recursos para que lo ayuden. O los que están en el VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo y alguien tiene que hablar de esto, porque después se hacen encuestas para echar a los técnicos, o los jugadores, pero veo que pasan muy rápido, muy fácil de un partido al otro estos errores garrafales, para que no se repitan estas situaciones, no se pone la lupa en esas personas que cometen tantos errores en esto, porque si yo cometo tantos errores no voy a ser el técnico del Cali, si mis jugadores cometen muchos errores, tranquilamente no van a seguir en el Cali”.



El entrenador verdiblanco no paró para evidenciar su molestia: “Pero estas personas que trabajan de esto simplemente para estar sentados para ver y dar un veredicto se equivocan y siguen allí. No escucho que hayan suspendido a nadie, no escucho nombres, ni cambios, ni nada. Por qué no enfocarnos realmente en lo que está pasando, que es muy grave, se está distorsionando el fútbol y seguramente todos los técnicos y jugadores están de acuerdo conmigo, pero como no podemos hablar. Lo que se hizo acá en esta cancha, con esa jugada, es una vergüenza”.



“Lo que pasó hoy está fuera de toda lógica, quienes estuvieron en el fútbol más de 5 años saben que lo que se pitó hoy por el VAR, después viéndolo el árbitro, es increíble, totalmente fuera de contexto de lo que es el fútbol, la realidad. Por qué el VAR busca cuando se hace un gol, encontrar algo que no era, una falta que no era, pero no el penal, que existió. En la misma jugada del gol están agarrando más ostensiblemente a Preciado, a Colorado, en el primer tiempo pasó lo mismo en los tiros de esquina y no se pita nada”.



En cuanto a lo que ocurrió en la parte futbolística ante el DIM, manifestó que “en Bogotá sacamos un buen resultado con un gran primer tiempo, para mí hoy es difícil analizar el partido, Medellín es un digno rival, mis jugadores entregaron todo y merecimos ganar. Creamos opciones de gol y no fue fácil, los espacios eran pocos, lo intentamos todo el partido y generamos chances.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces